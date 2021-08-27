Гендузи упрекнул фанатов "Арсенала"
Полузащитник "Марселя" Маттео Гендузи упрекнул свой родительский клуб "Арсенал" за недостаточную поддержку фанатов.
Еще год назад поссорившись с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой, на прошлый сезон Гендузи был отправлен в аренду в "Герту", а этот — также на правах аренды — проводит за "Марсель".
Сравнивая атмосферу на "Велодроме" и на "Эмирейтс", Маттео приходит к однозначному выводу, который может расстроить поклонников "канониров".
"Фанатам "Марселя" нет равных. У "Арсенала" большой стадион, но там совсем по-другому. Лучшая атмосфера — здесь. Невероятно играть перед такой толпой. Это по-настоящему воодушевляет игроков", — цитирует Гендузи Daily Mirror.
27.08.2021 12:00
Просмотров: 1043
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Опять фапля накидала.текст и яйца выеденного не стоит
(ответить)
Позорный игрок, даже для аснла
(ответить)
Какой гнилой игрок, нужно ему задевать кого-то, унижать
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий