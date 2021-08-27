Гендузи упрекнул фанатов "Арсенала"

Маттео Гендузи Полузащитник "Марселя" Маттео Гендузи упрекнул свой родительский клуб "Арсенал" за недостаточную поддержку фанатов.

Еще год назад поссорившись с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой, на прошлый сезон Гендузи был отправлен в аренду в "Герту", а этот — также на правах аренды — проводит за "Марсель".

Сравнивая атмосферу на "Велодроме" и на "Эмирейтс", Маттео приходит к однозначному выводу, который может расстроить поклонников "канониров".

"Фанатам "Марселя" нет равных. У "Арсенала" большой стадион, но там совсем по-другому. Лучшая атмосфера — здесь. Невероятно играть перед такой толпой. Это по-настоящему воодушевляет игроков", — цитирует Гендузи Daily Mirror.


Метки Арсенал, Гендузи, Марсель

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2021 12:00

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  1. liverbro 27.08.2021 12:53 # liverbro
    Опять фапля накидала.текст и яйца выеденного не стоит

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  2. isidro 27.08.2021 12:48 # isidro
    Позорный игрок, даже для аснла

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  3. apolikarium 27.08.2021 12:26 # apolikarium
    Какой гнилой игрок, нужно ему задевать кого-то, унижать

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