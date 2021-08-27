Рэднапп: "Эллиотт может сберечь "Ливерпулю" 50-60 миллионов фунтов"

Харви Эллиотт Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп заявил, что вингер Харви Эллиотт может сберечь "Ливерпулю" многие десятки миллионов фунтов.

Главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа немало критикуют за низкую в сравнении с конкурентами по Премьер-Лиге трансферную активность этим летом, зато у него появилась возможность интегрировать в первую команду юного Эллиотта.

18-летний Эллиотт вернулся после успешного сезона аренды в "Блэкберне" и сразу же стал проявлять себя. Рэднапп чувствует, что Харви может вырасти в большого игрока под чутким наблюдением Клоппа.

"Я был изумлен игрой Харви Эллиотта в тройке полузащитников против "Бернли". Наблюдая за его игрой, я подумал, что он способен действовать и в тройке нападения. Если бы Салах, Жота или Мане не сыграли, он смог бы занять эту позицию".

"Думаю, Юрген Клопп поступил невероятно смело, выпустив его на матч — первый матч в сезоне на "Энфилде". Но это лишь показывает, как сильно он верит в этого молодого парня".

"Думаю, его аренда в "Блэкберне" в прошлом сезоне стала великолепной вещью для него".

"Он обладает потрясающими навыками и контролем мяча. Он смело действует с мячом, и у него прекрасная левая нога. Чуть больше уверенности в себе и игрового времени, и этот парень сможет стать, кем только пожелает".

"Будет интересно посмотреть, сыграет ли он на выходных против мощной полузащиты "Челси", но если Клопп выпустит его, это будет особенный матч для него. О таких матчах ты и мечтаешь".

"Возможно, он и является одной из причин, почему они так легко отпустили Джорджиньо Вейналдума. В конце концов Эллиотт может сберечь им 50-60 миллионов фунтов".

"В начале года я говорил, что "Ливерпуль" должен взять и купить Юри Тилеманса из "Лестера", но раз теперь на пороге появился Эллиотт, то он может стать этим игроком", — сообщил Рэднапп Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Рэднапп, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2021 11:00

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  1. true-manc 27.08.2021 11:22 # true-manc
    Старый развратник Рэднапп своим наметанным глазом сразу увидел элитную шлюшку и финансовую выгоду для портового борделя. Мб, и прав Харри: если несколько лет круглосуточно сдавать тузик Эллиота в аренду щедрым клиентам, то можно поднять 50-60 млн скаузерам.

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  2. bangladesh 27.08.2021 11:19 # bangladesh
    будущий топарь, но еще рано возвышать его всего 18 лет, нужно набраться опыта больших матчей

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  3. gerrard08 27.08.2021 11:14 # gerrard08
    Сильно хайпят. Ему пока ещё надо очень много чего доказывать.

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  4. slash-lfc 27.08.2021 11:01 # slash-lfc
    Эллиот Тьяку вытеснил

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