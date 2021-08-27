Рой Кин признался, что лгал Фергюсону насчет выпивки

Рой Кин и сэр Алекс Фергюсон Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин признался, что лгал своему тренеру сэру Алексу Фергюсону насчет того, сколько алкоголя употреблял.

Кин провел у Фергюсона в "Юнайтед" 12 с половиной сезонов, выиграв кучу трофеев, включая семь титулов Премьер-Лиги, четыре Кубка Англии и Лигу Чемпионов.

Однако в те времена игроки вели гораздо более распутный образ жизни, и напиваться после матчей или посреди недели было для них традицией.

"Алекс Фергюсон часто хватал меня и говорил: "Ты где-то веселился в Манчестере и взял такси в 2:30 ночи". Я отвечал: "Да, но я не нарушил прописанное в нашем контракте правило о 48 часах".

"Я привык спорить с ним, а затем он спрашивал меня: "Как много ты выпил?" И вот тогда я лгал ему. Я говорил: "Может быть, 10 или 11 бутылок". Он отвечал: "Как 10 или 11 бутылок?!" Знал бы он, что это только за каждый час!"

"Это была ложь во благо. Ты делал это с улыбкой и жил с этим. Я бы не стал ничего менять".

"В четверг утром я всегда испытывал чувство вины из-за того, что было прошлой ночью".

"А когда наступала суббота, ты думал: "Нам лучше победить, потому что вечером у нас вечеринка, и если тренер узнает, быть беде". Мы должны были выигрывать матчи, чтобы оправдать свой образ жизни".

"Если сейчас я увижу выпивающего игрока в Алтринчеме в час ночи вторника или среды, то подумаю: "Это нехорошо". Но в наше время все мы делали это", — сообщил Кин ютуб-каналу The Overlap бывшего одноклубника Гари Невилла.


Метки Кин, Манчестер Юнайтед, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2021 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1763

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  1. asnural 27.08.2021 11:39 # asnural
    Алкаш как и все в рпл

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  2. gerrard08 27.08.2021 11:06 # gerrard08
    Типичный манчестерский быдло алконавт.

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  3. keane16 27.08.2021 10:30 # keane16
    лучше бы и сейчас так хуярили в гавнище, но на поле выкладывались, как он и прочие хьюзы, инсы, робсоны, палистеры и брюсы.

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  4. alexomck 27.08.2021 10:26 # alexomck
    сначала Руналду, теперь этот, решили добить старика.

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  5. sexan 27.08.2021 10:22 # sexan
    Все мы когда нибудь лгали о выпивке.)))

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  6. quavo 27.08.2021 10:15 # quavo
    И ебашил , не то что телки нынешние

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  7. chr1s8rown 27.08.2021 10:02 # chr1s8rown
    Типичный алкаш легенда му

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