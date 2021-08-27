Рой Кин признался, что лгал Фергюсону насчет выпивки

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин признался, что лгал своему тренеру сэру Алексу Фергюсону насчет того, сколько алкоголя употреблял.

Кин провел у Фергюсона в "Юнайтед" 12 с половиной сезонов, выиграв кучу трофеев, включая семь титулов Премьер-Лиги, четыре Кубка Англии и Лигу Чемпионов.



Однако в те времена игроки вели гораздо более распутный образ жизни, и напиваться после матчей или посреди недели было для них традицией.



"Алекс Фергюсон часто хватал меня и говорил: "Ты где-то веселился в Манчестере и взял такси в 2:30 ночи". Я отвечал: "Да, но я не нарушил прописанное в нашем контракте правило о 48 часах".



"Я привык спорить с ним, а затем он спрашивал меня: "Как много ты выпил?" И вот тогда я лгал ему. Я говорил: "Может быть, 10 или 11 бутылок". Он отвечал: "Как 10 или 11 бутылок?!" Знал бы он, что это только за каждый час!"



"Это была ложь во благо. Ты делал это с улыбкой и жил с этим. Я бы не стал ничего менять".



"В четверг утром я всегда испытывал чувство вины из-за того, что было прошлой ночью".



"А когда наступала суббота, ты думал: "Нам лучше победить, потому что вечером у нас вечеринка, и если тренер узнает, быть беде". Мы должны были выигрывать матчи, чтобы оправдать свой образ жизни".



"Если сейчас я увижу выпивающего игрока в Алтринчеме в час ночи вторника или среды, то подумаю: "Это нехорошо". Но в наше время все мы делали это", — сообщил Кин ютуб-каналу The Overlap бывшего одноклубника Гари Невилла.