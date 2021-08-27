"Ливерпуль" обратился насчет Биссума
"Ливерпуль" сделал официальный запрос насчет покупки полузащитника "Брайтона" Ива Биссума.
Этим летом "Ливерпуль" пока совершил только одно приобретение, пригласив защитника Ибраиму Конате из "РБ Лейпциг" за 34 миллиона фунтов. В то же время "красные" лишились твердого игрока стартового состава, отпустив полузащитника Джорджиньо Вейналдума свободным агентом в ПСЖ.
Однако Daily Express утверждает, что "Ливерпуль" еще может порадовать своих фанатов в остатке летнего трансферного окна.
По информации издания, мерсисайдский клуб официально обратился к "Брайтону" насчет доступности для трансфера Биссума, за которым также следят "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".
Ранее этим летом "чайки" заработали 50 млн. фунтов с продажи защитника Бена Уайта в "Арсенал", поэтому находятся в комфортном экономическом положении, и только сумма около 40 млн. фунтов убедит их отпустить 24-летнего малийца.
Биссума является ключевым игроком "Брайтона" с момента своего перехода из "Лилля" за 15 млн. фунтов в 2018 году. Новый сезон Ив тоже начал очень ярко, одержав с "чайками" две победы в двух первых матчах Премьер-Лиги.
27.08.2021 09:00
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вуахахахах транфер уровень подзалупаля
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Костолом нужен. Чтобы сломал педиков из мшлюх и чолси
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Блее уже обрадовался а это дейли экспресс
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бле, такой топарик скамеечный в ФФ был, теперь 4 красным убирать придётся.
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