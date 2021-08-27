Руни не верит, что Роналду предаст "Юнайтед"

Уэйн Руни и Криштиану Роналду Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни отказывается верить, что его бывший одноклубник Криштиану Роналду перейдет в "Манчестер Сити".

Согласно слухам, Роналду уже согласовал условия контракта с "Сити" и побеседовал с Хосепом Гвардиолой, и теперь трансфер Криштиану зависит от того, удастся ли "горожанам" договориться с "Ювентусом".

Однако Руни, не верит, что Роналду сможет предать свои чувства к "Юнайтед", с которым он выиграл три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и Лиги Чемпионов в течение шести сезонов.

"У меня есть сомнения насчет этого перехода. Криштиану обладает великим наследием в "Юнайтед". Я не думаю, что он перейдет в "Манчестер Сити".

"Конечно, в футболе никогда не знаешь наверняка, и в прошлом Петер Шмейхель переходил в "Сити", как и Энди Коул, а Марк Хьюз становился их тренером".

"Но я не думаю, что кто-нибудь с таким наследием, как Криштиану, сделает это", — цитирует Руни The Sun.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Роналду, Руни, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2021 08:00

Количество просмотров Просмотров: 2159

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  1. asnural 27.08.2021 09:56 # asnural
    Пусть это скажет мистеру манчестер сутулсе

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  2. isidro 27.08.2021 09:48 # isidro
    Руни - легенда Юнайтед, а Рон - тупая выскочка наёмник. Пусть переходит, все равно уже не торт

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  3. gerrard08 27.08.2021 09:37 # gerrard08
    Да срать он хотел на ваш юнайтед, фергюсога и тд.

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  4. vyrentz 27.08.2021 08:45 # vyrentz
    Ебаться в коноплях, кто бы говорил?

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  5. keane16 27.08.2021 08:19 # keane16
    Норм собрал
    Сам по красоте выбил контракт и топ покупки для клуба, чего, кстати, не смог легенда сборной и апл - Кейн, попутно использовав шити, как сосольду немытую

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  6. superglor 27.08.2021 08:12 # superglor
    Лысый чебурек который шантажировал МЮ переходом в Сити че-то там вякает про предательство других, лол.

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  7. quavo 27.08.2021 08:12 # quavo
    жирный видимо забыл как после пересадки волос угрожал перейти в сити

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  8. quavo 27.08.2021 08:11 # quavo
    две шлюхи

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