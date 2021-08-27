Руни не верит, что Роналду предаст "Юнайтед"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни отказывается верить, что его бывший одноклубник Криштиану Роналду перейдет в "Манчестер Сити".
Согласно слухам, Роналду уже согласовал условия контракта с "Сити" и побеседовал с Хосепом Гвардиолой, и теперь трансфер Криштиану зависит от того, удастся ли "горожанам" договориться с "Ювентусом".
Однако Руни, не верит, что Роналду сможет предать свои чувства к "Юнайтед", с которым он выиграл три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и Лиги Чемпионов в течение шести сезонов.
"У меня есть сомнения насчет этого перехода. Криштиану обладает великим наследием в "Юнайтед". Я не думаю, что он перейдет в "Манчестер Сити".
"Конечно, в футболе никогда не знаешь наверняка, и в прошлом Петер Шмейхель переходил в "Сити", как и Энди Коул, а Марк Хьюз становился их тренером".
"Но я не думаю, что кто-нибудь с таким наследием, как Криштиану, сделает это", — цитирует Руни The Sun.
27.08.2021 08:00
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Последние комментарии:
Пусть это скажет мистеру манчестер сутулсе
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Руни - легенда Юнайтед, а Рон - тупая выскочка наёмник. Пусть переходит, все равно уже не торт
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Да срать он хотел на ваш юнайтед, фергюсога и тд.
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Ебаться в коноплях, кто бы говорил?
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Норм собрал
Сам по красоте выбил контракт и топ покупки для клуба, чего, кстати, не смог легенда сборной и апл - Кейн, попутно использовав шити, как сосольду немытую
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Лысый чебурек который шантажировал МЮ переходом в Сити че-то там вякает про предательство других, лол.
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жирный видимо забыл как после пересадки волос угрожал перейти в сити
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две шлюхи
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