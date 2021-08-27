Руни не верит, что Роналду предаст "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни отказывается верить, что его бывший одноклубник Криштиану Роналду перейдет в "Манчестер Сити".

Согласно слухам, Роналду уже согласовал условия контракта с "Сити" и побеседовал с Хосепом Гвардиолой, и теперь трансфер Криштиану зависит от того, удастся ли "горожанам" договориться с "Ювентусом".



Однако Руни, не верит, что Роналду сможет предать свои чувства к "Юнайтед", с которым он выиграл три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и Лиги Чемпионов в течение шести сезонов.



"У меня есть сомнения насчет этого перехода. Криштиану обладает великим наследием в "Юнайтед". Я не думаю, что он перейдет в "Манчестер Сити".



"Конечно, в футболе никогда не знаешь наверняка, и в прошлом Петер Шмейхель переходил в "Сити", как и Энди Коул, а Марк Хьюз становился их тренером".



"Но я не думаю, что кто-нибудь с таким наследием, как Криштиану, сделает это", — цитирует Руни The Sun.