Клопп — о жеребьевке Лиги Чемпионов: "Я рассмеялся"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своей первой реакции на жеребьевку группового Лиги Чемпионов.

Проведенная накануне УЕФА жеребьевка определила "красных" в Группу B — вместе с "Атлетико", "Порту" и "Миланом".

Многие уже нарекли этот квартет "Группой смерти", однако тяжесть жребия только будоражит Клоппа.

"Моя первая реакция на жеребьевку? Я рассмеялся, если честно. И довольно громко, потому что это тяжелая группа".

"Это Лига Чемпионов, так что никаких сюрпризов. Здесь ты вынужден играть против лучших команд в Европе, и очевидно, что некоторые из них в нашей группе!"

"Я уже сбился со счету, сколько раз мы играли против "Порту", так что они будут ждать нас. Что касается "Атлетико", то за нами должок, а противостояния с "Миланом" — это часть истории".

"Поэтому, думаю, наши фанаты должны быть в предвкушении — мы сами точно в предвкушении".

"Это не самый легкий жребий, однако мы весьма амбициозны и хотели бы показать, что та тяжелая работа, которую мы проделали в прошлом сезоне, стремясь попасть в Лигу Чемпионов, стоила того. Так мы будем играть свои матчи", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2021 07:00

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  1. cheech-mc 27.08.2021 07:52 # cheech-mc
    Стрёмно тренеру такой, по мнению некоторых, великой команды называть группу с Миланом и Порту группой смерти. Лихо он своё нытьё между строк завуалировал

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  2. electric 27.08.2021 07:35 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  3. alexomck 27.08.2021 07:12 # alexomck
    матрасы с пулькой и два шлака - группа проходная.

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