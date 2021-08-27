Клопп — о жеребьевке Лиги Чемпионов: "Я рассмеялся"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своей первой реакции на жеребьевку группового Лиги Чемпионов.

Проведенная накануне УЕФА жеребьевка определила "красных" в Группу B — вместе с "Атлетико", "Порту" и "Миланом".



Многие уже нарекли этот квартет "Группой смерти", однако тяжесть жребия только будоражит Клоппа.



"Моя первая реакция на жеребьевку? Я рассмеялся, если честно. И довольно громко, потому что это тяжелая группа".



"Это Лига Чемпионов, так что никаких сюрпризов. Здесь ты вынужден играть против лучших команд в Европе, и очевидно, что некоторые из них в нашей группе!"



"Я уже сбился со счету, сколько раз мы играли против "Порту", так что они будут ждать нас. Что касается "Атлетико", то за нами должок, а противостояния с "Миланом" — это часть истории".



"Поэтому, думаю, наши фанаты должны быть в предвкушении — мы сами точно в предвкушении".



"Это не самый легкий жребий, однако мы весьма амбициозны и хотели бы показать, что та тяжелая работа, которую мы проделали в прошлом сезоне, стремясь попасть в Лигу Чемпионов, стоила того. Так мы будем играть свои матчи", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".