Светская хроника за пятницу

"Манчестер Сити" договорился с "Ювентусом" насчет Криштиану Роналду. Дортмундская "Боруссия" обсуждает переход Диогу Далота. Харри Кейн хочет, чтобы "Тоттенхэм" повысил его зарплату до 400 тысяч фунтов в неделю. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Сити" достиг договоренности с "Ювентусом" насчет перехода Криштиану Роналду. (AS)



"Ювентус" хочет 21-25 миллионов фунтов за Роналду и ожидает получить предложение от "Сити" "в ближайшие часы". (The Guardian)



Роналду сообщил "Ювентусу", что больше не хочет играть за клуб. (Sky Sports)



В случае приобретения Роналду "Сити" может попрощаться с рядом игроков, включая вингера Рахима Стерлинга. (The Guardian)



Но нападающий Габриэль Жезус "Сити" не покинет. (ESPN)



В случае расставания с нападающим Килианом Мбаппе, которого пытается переманить "Реал", ПСЖ вернется на трансферный рынок. В списке целей парижан полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба и нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд. (L'Equipe)



Дортмундская "Боруссия" ведет переговоры с "Юнайтед" об аренде с опцией выкупа защитника Диогу Далота, который также интересен "Милану" и "Баварии". (Sky Sports)



"Юнайтед" упустил вингера Нони Мадуэке, который заключил новый контракт с ПСВ. (Daily Mirror)



"Юнайтед" хочет купить полузащитника до закрытия трансферного окна. (The Independent)



"Челси" близок к покупке защитника "Севильи" Жюля Кунде. (ESPN)



"Вулверхэмптон" рассматривает Свена Ботмана из "Лилля" и Тосина Адарабиойо из "Фулхэма" в качестве альтернатив защитнику "Марселя" Дуже Чалета-Цару. (Sky Sports)



"Вест Хэм" нацелился на атакующего полузащитника московского ЦСКА Николу Влашича. (Sky Sports)



Нападающий "Эвертона" Мойзе Кин может вернуться в "Ювентус". (Daily Mail)



Наставник "Эвертона" Рафаэль Бенитес хочет нападающего "Брайтона" Нила Мопе и вингера "Бернли" Дуайта Макнила. (Sky Sports)



Другое



"Тоттенхэм" обсуждает новый контракт с нападающим Харри Кейном, но тот требует повысить свою зарплату до 400 тыс. фунтов в неделю. (The Times)



"Арсенал" может стать богаче "Сити", если инвесторы из Катара купят лондонский клуб. (Football.London)



Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что подвергся оскорблениям со стороны "антиваксеров" после призыва к людям пройти вакцинацию от COVID-19. (Daily Mail)