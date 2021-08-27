Светская хроника за пятницу

Светская хроника "Манчестер Сити" договорился с "Ювентусом" насчет Криштиану Роналду. Дортмундская "Боруссия" обсуждает переход Диогу Далота. Харри Кейн хочет, чтобы "Тоттенхэм" повысил его зарплату до 400 тысяч фунтов в неделю. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Сити" достиг договоренности с "Ювентусом" насчет перехода Криштиану Роналду. (AS)

"Ювентус" хочет 21-25 миллионов фунтов за Роналду и ожидает получить предложение от "Сити" "в ближайшие часы". (The Guardian)

Роналду сообщил "Ювентусу", что больше не хочет играть за клуб. (Sky Sports)

В случае приобретения Роналду "Сити" может попрощаться с рядом игроков, включая вингера Рахима Стерлинга. (The Guardian)

Но нападающий Габриэль Жезус "Сити" не покинет. (ESPN)

В случае расставания с нападающим Килианом Мбаппе, которого пытается переманить "Реал", ПСЖ вернется на трансферный рынок. В списке целей парижан полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба и нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд. (L'Equipe)

Дортмундская "Боруссия" ведет переговоры с "Юнайтед" об аренде с опцией выкупа защитника Диогу Далота, который также интересен "Милану" и "Баварии". (Sky Sports)

"Юнайтед" упустил вингера Нони Мадуэке, который заключил новый контракт с ПСВ. (Daily Mirror)

"Юнайтед" хочет купить полузащитника до закрытия трансферного окна. (The Independent)

"Челси" близок к покупке защитника "Севильи" Жюля Кунде. (ESPN)

"Вулверхэмптон" рассматривает Свена Ботмана из "Лилля" и Тосина Адарабиойо из "Фулхэма" в качестве альтернатив защитнику "Марселя" Дуже Чалета-Цару. (Sky Sports)

"Вест Хэм" нацелился на атакующего полузащитника московского ЦСКА Николу Влашича. (Sky Sports)

Нападающий "Эвертона" Мойзе Кин может вернуться в "Ювентус". (Daily Mail)

Наставник "Эвертона" Рафаэль Бенитес хочет нападающего "Брайтона" Нила Мопе и вингера "Бернли" Дуайта Макнила. (Sky Sports)

Другое

"Тоттенхэм" обсуждает новый контракт с нападающим Харри Кейном, но тот требует повысить свою зарплату до 400 тыс. фунтов в неделю. (The Times)

"Арсенал" может стать богаче "Сити", если инвесторы из Катара купят лондонский клуб. (Football.London)

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что подвергся оскорблениям со стороны "антиваксеров" после призыва к людям пройти вакцинацию от COVID-19. (Daily Mail)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2021 06:00

Количество просмотров Просмотров: 2584

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. golokante 27.08.2021 07:56 # golokante
    Че вы как шлюхи о шейхах мечтаете. Не позорьтесь.

    (ответить)

  2. chelsea88 27.08.2021 07:52 # chelsea88
    А у никчёмных в рот вые6аных гейгуннеров было такое хоть раз в истории, когда их игроки становились лучшим вратарём, полузащитником, лучшим игроком и лучшим тренером по версии УЕФА?))
    Никогда блеать, завидуйте суки!

    (ответить)

  3. dentinho 27.08.2021 07:37 # dentinho
    "Арсенал" может стать богаче "Сити", если инвесторы из Катара купят лондонский клуб. (Football.London)

    Ооо, вот это уже интересно.

    (ответить)

  4. alexomck 27.08.2021 07:18 # alexomck
    "Ювентус" хочет 21-25 миллионов фунтов за Роналду и ожидает получить предложение от "Сити" "в ближайшие часы". (The Guardian)

    Роналду сообщил "Ювентусу", что больше не хочет играть за клуб. (Sky Sports)

    В случае приобретения Роналду "Сити" может попрощаться с рядом игроков, включая вингера Рахима Стерлинга. (The Guardian)

    Но нападающий Габриэль Жезус "Сити" не покинет. (ESPN)


    Источник: http://fapl.ru/posts/87949/#reply

    По всей видимости, «Манчестер Сити» и «Ювентус» достигли договорённости по трансферу Криштиану Роналду.

    Буквально несколько минут назад португальский журналист Гонсалу Лопеш написал у себя в «Твиттере», что переход Криштиану уже свершился. О деталях сделки пока не сообщается, но ранее появлялась информация, что «Манчестер Сити» намерен обменять кого-то из своих игроков на обладателя пяти «Золотых мячей».

    К тому же, Жорже Мендеш был замечен на выходе офиса «Ювентуса», направляясь в сторону аэропорта.

    Также итальянские СМИ уверяли, что в подписании Роналду лично заинтересован Хосеп Гвардиола. Нападающий сборной Португалии тоже изъявил желание присоединиться к действующему чемпиону английской Премьер-лиги.

    (ответить)

  5. alexomck 27.08.2021 06:38 # alexomck
    норм там целый турнир придумали, дабы Кейн взял свой трофей таки, вестимо, ещё и лучшим бомбардиром и игроком может стать, если без травм

    (ответить)

  6. superglor 27.08.2021 06:32 # superglor
    Роналду легенда Ман Сити. Мальчик, игравший по ошибке молодости в пригороде, возмужал, прошел жизнь, поиграл за королевский Реал и теперь когда пришло время вернуться домой, выбирает однозначно лучший клуб Англии. Похвально!

    (ответить)

  7. roberto-89 27.08.2021 06:11 # roberto-89
    Группа смерти ЛФК вот будут зарубы братишки ))))) манки удачи а ЛЕ ухехехехехехехехехехех

    (ответить)

  8. hunter022 27.08.2021 06:10 # hunter022
    Арсенал" может стать богаче "Сити", если инвесторы из Катара купят лондонский клуб. (Football.London.
    Король умер да здравствует король

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: