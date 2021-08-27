Светская хроника за пятницу
"Манчестер Сити" договорился с "Ювентусом" насчет Криштиану Роналду. Дортмундская "Боруссия" обсуждает переход Диогу Далота. Харри Кейн хочет, чтобы "Тоттенхэм" повысил его зарплату до 400 тысяч фунтов в неделю. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
"Манчестер Сити" достиг договоренности с "Ювентусом" насчет перехода Криштиану Роналду. (AS)
"Ювентус" хочет 21-25 миллионов фунтов за Роналду и ожидает получить предложение от "Сити" "в ближайшие часы". (The Guardian)
Роналду сообщил "Ювентусу", что больше не хочет играть за клуб. (Sky Sports)
В случае приобретения Роналду "Сити" может попрощаться с рядом игроков, включая вингера Рахима Стерлинга. (The Guardian)
Но нападающий Габриэль Жезус "Сити" не покинет. (ESPN)
В случае расставания с нападающим Килианом Мбаппе, которого пытается переманить "Реал", ПСЖ вернется на трансферный рынок. В списке целей парижан полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба и нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд. (L'Equipe)
Дортмундская "Боруссия" ведет переговоры с "Юнайтед" об аренде с опцией выкупа защитника Диогу Далота, который также интересен "Милану" и "Баварии". (Sky Sports)
"Юнайтед" упустил вингера Нони Мадуэке, который заключил новый контракт с ПСВ. (Daily Mirror)
"Юнайтед" хочет купить полузащитника до закрытия трансферного окна. (The Independent)
"Челси" близок к покупке защитника "Севильи" Жюля Кунде. (ESPN)
"Вулверхэмптон" рассматривает Свена Ботмана из "Лилля" и Тосина Адарабиойо из "Фулхэма" в качестве альтернатив защитнику "Марселя" Дуже Чалета-Цару. (Sky Sports)
"Вест Хэм" нацелился на атакующего полузащитника московского ЦСКА Николу Влашича. (Sky Sports)
Нападающий "Эвертона" Мойзе Кин может вернуться в "Ювентус". (Daily Mail)
Наставник "Эвертона" Рафаэль Бенитес хочет нападающего "Брайтона" Нила Мопе и вингера "Бернли" Дуайта Макнила. (Sky Sports)
Другое
"Тоттенхэм" обсуждает новый контракт с нападающим Харри Кейном, но тот требует повысить свою зарплату до 400 тыс. фунтов в неделю. (The Times)
"Арсенал" может стать богаче "Сити", если инвесторы из Катара купят лондонский клуб. (Football.London)
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что подвергся оскорблениям со стороны "антиваксеров" после призыва к людям пройти вакцинацию от COVID-19. (Daily Mail)
27.08.2021 06:00
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Последние комментарии:
Че вы как шлюхи о шейхах мечтаете. Не позорьтесь.
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А у никчёмных в рот вые6аных гейгуннеров было такое хоть раз в истории, когда их игроки становились лучшим вратарём, полузащитником, лучшим игроком и лучшим тренером по версии УЕФА?))
Никогда блеать, завидуйте суки!
(ответить)
"Арсенал" может стать богаче "Сити", если инвесторы из Катара купят лондонский клуб. (Football.London)
Ооо, вот это уже интересно.
(ответить)
"Ювентус" хочет 21-25 миллионов фунтов за Роналду и ожидает получить предложение от "Сити" "в ближайшие часы". (The Guardian)
Роналду сообщил "Ювентусу", что больше не хочет играть за клуб. (Sky Sports)
В случае приобретения Роналду "Сити" может попрощаться с рядом игроков, включая вингера Рахима Стерлинга. (The Guardian)
Но нападающий Габриэль Жезус "Сити" не покинет. (ESPN)
Источник: http://fapl.ru/posts/87949/#reply
По всей видимости, «Манчестер Сити» и «Ювентус» достигли договорённости по трансферу Криштиану Роналду.
Буквально несколько минут назад португальский журналист Гонсалу Лопеш написал у себя в «Твиттере», что переход Криштиану уже свершился. О деталях сделки пока не сообщается, но ранее появлялась информация, что «Манчестер Сити» намерен обменять кого-то из своих игроков на обладателя пяти «Золотых мячей».
К тому же, Жорже Мендеш был замечен на выходе офиса «Ювентуса», направляясь в сторону аэропорта.
Также итальянские СМИ уверяли, что в подписании Роналду лично заинтересован Хосеп Гвардиола. Нападающий сборной Португалии тоже изъявил желание присоединиться к действующему чемпиону английской Премьер-лиги.
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норм там целый турнир придумали, дабы Кейн взял свой трофей таки, вестимо, ещё и лучшим бомбардиром и игроком может стать, если без травм
(ответить)
Роналду легенда Ман Сити. Мальчик, игравший по ошибке молодости в пригороде, возмужал, прошел жизнь, поиграл за королевский Реал и теперь когда пришло время вернуться домой, выбирает однозначно лучший клуб Англии. Похвально!
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Группа смерти ЛФК вот будут зарубы братишки ))))) манки удачи а ЛЕ ухехехехехехехехехехех
(ответить)
Арсенал" может стать богаче "Сити", если инвесторы из Катара купят лондонский клуб. (Football.London.
Король умер да здравствует король
(ответить)
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