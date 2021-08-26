"Тоттенхэм" вышел на групповую стадию Лиги Конференций

Вернувшийся в стартовый состав "Тоттенхэма" Харри Кейн помог своей команде преодолеть квалификацию Лиги Конференций.

Неделю назад проиграв в Португалии со счетом 1:0, "шпоры" смогли взять реванш у "Пасуш де Феррейры" в ответном матче раунда плей-офф квалификации.



Впервые в сезоне вышедший в стартовом составе "Тоттенхэма" Кейн еще до перерыва отметился дублем. Во втором тайме Джовани Ло Чельсо ударом со штрафного заставил игрока соперника совершить автогол — 3:0.



Таким образом, "шпоры" выходят на групповую стадию нового турнира УЕФА, жеребьевка которой состоится в пятницу днем.



"Тоттенхэм" (Англия) — "Пасуш де Феррейра" (Португалия) — 3:0 (3:0) по сумме двух матчей — 3:1



Голы: Кейн 9, 34, Антунеш 70 (авт).



"Тоттенхэм": Голлини, Дохерти, Ромеро, Дайер, Дэвис, Сессеньон (Хейбьерг 63), Уинкс, Ло Чельсо, Моура (Алли 84), Кейн (Со 72), Хиль (Бергвейн 73).