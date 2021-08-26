"Тоттенхэм" не получит Адаму Траоре

"Вулверхэмптон" отклонил предложение "Тоттенхэма" насчет вингера Адамы Траоре.

По информации The Telegraph, на текущей неделе "шпоры" обратились к "волкам" с предложением арендовать Траоре до конца сезона за 5 миллионов фунтов с последующим выкупом.



Однако клуб с "Молинью" ответил отказом, добавив, что Адама не продается. Главный тренер "Вулверхэмптона" Бруну Лаже рассматривает 25-летнего испанца в качестве ключевого игрока.



Вместе с тем Траоре уже вступил в предпоследний год по своему контракту. Это означает, что в ближайшие месяцы "волки" должны постараться склонить Адаму к новой сделке, иначе следующим летом продажа экс-игрока "Барселоны" будет гораздо вероятнее.



Тем временем, как сообщает Sky Sports, "Тоттенхэм" вступил в переговоры о продаже своего полузащитника Муссы Сиссоко в "Уотфорд".