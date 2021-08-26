Де Брюйне не сыграет против "Арсенала"
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне пропустит матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в ближайшую субботу.
Ранее днем Де Брюйне не был вызван в сборную Бельгии, которой в начале сентября играть против Эстонии, Чехии и Белоруссии в рамках отбора к ЧМ-2022.
Оказывается, 30-летнего полузащитника вновь беспокоит лодыжка, которую он изначально повредил еще во время Евро-2020.
"Кевин вне игры. Кевин провел несколько минут за "Манчестер Сити" против "Тоттенхэма", но после того матча у него появились кое-какие остаточные болевые ощущения, поэтому ему нужно выбрать другой путь".
"Он не сыграет в этот уикенд, и мы вместе должны позаботиться о здоровье игрока. Это единственное правильное решение", — цитирует Мартинеса The Independent.
26.08.2021 22:00
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