Де Брюйне не сыграет против "Арсенала"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне пропустит матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в ближайшую субботу.

Ранее днем Де Брюйне не был вызван в сборную Бельгии, которой в начале сентября играть против Эстонии, Чехии и Белоруссии в рамках отбора к ЧМ-2022.



Оказывается, 30-летнего полузащитника вновь беспокоит лодыжка, которую он изначально повредил еще во время Евро-2020.



"Кевин вне игры. Кевин провел несколько минут за "Манчестер Сити" против "Тоттенхэма", но после того матча у него появились кое-какие остаточные болевые ощущения, поэтому ему нужно выбрать другой путь".



"Он не сыграет в этот уикенд, и мы вместе должны позаботиться о здоровье игрока. Это единственное правильное решение", — цитирует Мартинеса The Independent.