Артета: "Обамеянг останется в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не покинет клуб этим летом.

На протяжении нескольких предыдущих недель Обамеянг назывался среди игроков, предложения насчет которых "Арсенал" готов рассмотреть.



Будущее Пьер-Эмерика оказалось под вопросом учитывая затяжной спад капитана "канониров" и его огромную зарплату.



Обамеянг даже назывался потенциальной трансферной целью "Манчестер Сити", однако после хет-трика 32-летнего габонца против "Вест Бромвича" в Кубке Лиги накануне Артета развеял все сомнения.



"Пьер-Эмерик — наш игрок, и он останется здесь", — приводит слова Артеты ESPN.