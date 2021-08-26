Артета: "Обамеянг останется в "Арсенале"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не покинет клуб этим летом.
На протяжении нескольких предыдущих недель Обамеянг назывался среди игроков, предложения насчет которых "Арсенал" готов рассмотреть.
Будущее Пьер-Эмерика оказалось под вопросом учитывая затяжной спад капитана "канониров" и его огромную зарплату.
Обамеянг даже назывался потенциальной трансферной целью "Манчестер Сити", однако после хет-трика 32-летнего габонца против "Вест Бромвича" в Кубке Лиги накануне Артета развеял все сомнения.
"Пьер-Эмерик — наш игрок, и он останется здесь", — приводит слова Артеты ESPN.
26.08.2021 21:00
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