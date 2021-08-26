Жоржиньо — Игрок Года по версии УЕФА

Полузащитник "Челси" Жоржиньо был признан Игроком Года по версии УЕФА.

О том, что звание лучшего игрока по итогам сезона 2020/21 достанется Жоржиньо, итальянской прессе стало известно еще за несколько дней до церемонии УЕФА в Стамбуле. Так око и вышло.



Выиграв Лигу Чемпионов со своим клубом и Евро-2020 со сборной Италии, 29-летний Жоржиньо опередил одноклубника Нголо Канте и полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.



Наставник Жоржиньо по "Челси" Томас Тухель был признан Тренером Года, опередив Хосепа Гвардиолу из "Сити" и Роберто Манчини из сборной Италии.



Партнеры Жоржиньо по "Челси" Эдуар Менди и упомянутый выше Канте были признаны лучшим голкипером и лучшим полузащитником. Лучшим защитником стал Рубен Диаш из "Сити", и только награда лучшему нападающему уехала за пределы Англии, доставшись Эрлингу Холанду из дортмундской "Боруссии".



