Жоржиньо — Игрок Года по версии УЕФА
Полузащитник "Челси" Жоржиньо был признан Игроком Года по версии УЕФА.
О том, что звание лучшего игрока по итогам сезона 2020/21 достанется Жоржиньо, итальянской прессе стало известно еще за несколько дней до церемонии УЕФА в Стамбуле. Так око и вышло.
Выиграв Лигу Чемпионов со своим клубом и Евро-2020 со сборной Италии, 29-летний Жоржиньо опередил одноклубника Нголо Канте и полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.
Наставник Жоржиньо по "Челси" Томас Тухель был признан Тренером Года, опередив Хосепа Гвардиолу из "Сити" и Роберто Манчини из сборной Италии.
Партнеры Жоржиньо по "Челси" Эдуар Менди и упомянутый выше Канте были признаны лучшим голкипером и лучшим полузащитником. Лучшим защитником стал Рубен Диаш из "Сити", и только награда лучшему нападающему уехала за пределы Англии, доставшись Эрлингу Холанду из дортмундской "Боруссии".
26.08.2021 20:35
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Последние комментарии:
За что этому псу бразильскому дали? За то что в АПЛ сосал вместе со всей командой?
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не уж-то и золотой мячик прихватит?
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Какой же мерзкий ебальник
Еще и волосы перекрасил в петушарник
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Да здравствует новая эпоха!
Наконец-то каждый год будет новый победитель. Награда вновь обретает смысл.
А не как раньше, когда обкраденными в своё время были Рибери, Снейдер, Иньеста и ВВД.
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Ну ,так то,заслужил. А кто лучше?Разве что Канте, но тот с Францией пролетел, из-за бездарной игры Погбы и Мбапы на Евро. де Брюен вообще лошара хрустальная,от нигера Рюдигера отлетает как от стены,куда ему такое почетное звание ?
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Абсолютно адевакватно! Поздравляю Джорджиньо с заслуженной наградой!
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Лучший в мире на своей позиции.
ИМПЕРАТОР!!!
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Тухель лучший
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Что стало с футболом, я в шоке
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Кевин больше заслуживал
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Ни паса ни отбора просто пасажир автобуса
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ГЕГЕМПЕРАТОР!
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