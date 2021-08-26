Жоржиньо — Игрок Года по версии УЕФА

Жоржиньо Полузащитник "Челси" Жоржиньо был признан Игроком Года по версии УЕФА.

О том, что звание лучшего игрока по итогам сезона 2020/21 достанется Жоржиньо, итальянской прессе стало известно еще за несколько дней до церемонии УЕФА в Стамбуле. Так око и вышло.

Выиграв Лигу Чемпионов со своим клубом и Евро-2020 со сборной Италии, 29-летний Жоржиньо опередил одноклубника Нголо Канте и полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.

Наставник Жоржиньо по "Челси" Томас Тухель был признан Тренером Года, опередив Хосепа Гвардиолу из "Сити" и Роберто Манчини из сборной Италии.

Партнеры Жоржиньо по "Челси" Эдуар Менди и упомянутый выше Канте были признаны лучшим голкипером и лучшим полузащитником. Лучшим защитником стал Рубен Диаш из "Сити", и только награда лучшему нападающему уехала за пределы Англии, доставшись Эрлингу Холанду из дортмундской "Боруссии".

Жоржиньо


Метки Жоржиньо, награды, тренеры, Тухель, УЕФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2021 20:35

Количество просмотров Просмотров: 1070

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Последние комментарии:




  1. bes-ter 26.08.2021 21:01 # bes-ter
    За что этому псу бразильскому дали? За то что в АПЛ сосал вместе со всей командой?

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  2. red-devil-4ever 26.08.2021 20:58 # red-devil-4ever
    не уж-то и золотой мячик прихватит?

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  3. fowler9 26.08.2021 20:57 # fowler9
    Какой же мерзкий ебальник
    Еще и волосы перекрасил в петушарник

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  4. liverpool888 26.08.2021 20:52 # liverpool888
    Да здравствует новая эпоха!
    Наконец-то каждый год будет новый победитель. Награда вновь обретает смысл.
    А не как раньше, когда обкраденными в своё время были Рибери, Снейдер, Иньеста и ВВД.

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  5. kcuf 26.08.2021 20:49 # kcuf
    Ну ,так то,заслужил. А кто лучше?Разве что Канте, но тот с Францией пролетел, из-за бездарной игры Погбы и Мбапы на Евро. де Брюен вообще лошара хрустальная,от нигера Рюдигера отлетает как от стены,куда ему такое почетное звание ?

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  6. liverpool888 26.08.2021 20:48 # liverpool888
    Абсолютно адевакватно! Поздравляю Джорджиньо с заслуженной наградой!

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  7. jirrort 26.08.2021 20:47 # jirrort
    Лучший в мире на своей позиции.

    ИМПЕРАТОР!!!

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  8. asnural 26.08.2021 20:47 # asnural
    Тухель лучший

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  9. man-style 26.08.2021 20:42 # man-style
    Что стало с футболом, я в шоке

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  10. true-manc 26.08.2021 20:41 # true-manc
    Кевин больше заслуживал

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  11. chr1s8rown 26.08.2021 20:41 # chr1s8rown
    Ни паса ни отбора просто пасажир автобуса

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  12. mr-lampard 26.08.2021 20:39 # mr-lampard
    ГЕГЕМПЕРАТОР!

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