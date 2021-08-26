Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов

Жеребьевка Лиги Чемпионов Сегодня в результате проведенной в Стамбуле жеребьевки четыре клуба Премьер-Лиги обрели своих соперников по групповой стадии Лиги Чемпионов.

Будучи действующим победителем турнира, "Челси" попал в один квартет с "Ювентусом", "Зенитом" и "Мальме".

Как и "Челси", "Манчестер Сити" при жеребьевке был в первой корзине. Победители Премьер-Лиги оказались в Группе A вместе с ПСЖ, "РБ Лейпциг" и "Брюгге".

"Манчестер Юнайтед" ждут встречи со своим обидчиком по последнему финалу Лиги Европы "Вильярреалом", "Аталантой" и "Янг Бойз".

"Ливерпуль" сразится с "Атлетико", "Порту" и "Миланом".

Добавим, групповой этап стартует 14-15 сентября и завершится 7-8 декабря.

Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/22

Группа A: "Манчестер Сити" (Англия), ПСЖ (Франция), "РБ Лейпциг" (Германия), "Брюгге" (Бельгия).

Группа B: "Атлетико" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Порту" (Португалия), "Милан" (Италия).

Группа C: "Спортинг" (Португалия), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Аякс" (Голландия), "Бешикташ" (Турция).

Группа D: "Интер" (Италия), "Реал" (Испания), "Шахтер" (Украина), "Шерифф" (Молдавия).

Группа E: "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Бенфика" (Португалия), "Динамо Киев" (Украина).

Группа F: "Вильярреал" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Аталанта" (Италия), "Янг Бойз (Швейцария).

Группа G: "Лилль" (Франция), "Севилья" (Испания), "Ред Булл" (Австрия), "Вольфсбург" (Германия).

Группа H: "Челси" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Зенит" (Россия), "Мальме" (Швеция).


Метки жеребьевка, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2021 20:15

Количество просмотров Просмотров: 3714

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Последние комментарии:




  1. mafia 26.08.2021 21:09 # mafia
    пзд Менди лучший вратарь мира)))
    чел пол года назад из помойки ноунеймом приехал ухехенхе

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  2. mototroller 26.08.2021 21:03 # mototroller
    А когда колбасные брали лч и апл брали их кто нибудь был футболистом года?

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  3. fanstevengerrard 26.08.2021 21:02 # fanstevengerrard
    Группа G это какая-то каловая масса из ЛЕ.

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  4. mototroller 26.08.2021 21:02 # mototroller
    Колбаса )))
    Ахаха

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  5. mototroller 26.08.2021 21:00 # mototroller
    Челсимператоры

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  6. m-ballack 26.08.2021 20:59 # m-ballack
    Полузащитник "Челси" Жоржиньо был признан Игроком Года по версии УЕФА.

    Наставник Жоржиньо по "Челси" Томас Тухель был признан Тренером Года, опередив Хосепа Гвардиолу из "Сити" и Роберто Манчини из сборной Италии.

    Партнеры Жоржиньо по "Челси" Эдуар Менди и упомянутый выше Канте были признаны лучшим голкипером и лучшим полузащитником.

    Источник: http://fapl.ru/posts/87944/?c=1

    И М П Е Р А Т О Р Ы !

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  7. c-h-e-l-s-i-best 26.08.2021 20:58 # c-h-e-l-s-i-best
    УЕФА говна обожрались?

    То есть эта жоржина даже проиграла Канте конкуренцию за лучшего полузащитника, но вы ему даёте лучшего игрока?

    Эту говнину же даже пенсы хуесосят через матч

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  8. kos9k 26.08.2021 20:58 # kos9k
    Как же охуенно, когда у ЛФК серьезная группа
    И смотреть интересно, и настрой у команды будет соответственный

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  9. true-manc 26.08.2021 20:57 # true-manc
    Трансферы команд АПЛ

    > Сити: Грилиш, Роналду
    > Челси: Лукаку, Кунде
    > МЮ: Варан, Санчо
    > портовые ху*сосы: хрусталь из Лейпцига

    ахахахахахахахахаха!!!
    нормально в этом сезоне скузнявые твари навернут говна)))

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  10. mugabe 26.08.2021 20:56 # mugabe
    янг бойзы будут дырявить голума
    можете скринить

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  11. mafia 26.08.2021 20:55 # mafia
    ахахахахахаха Жоржиньо ЗМ
    сука я орууу
    как же мы хуесосили этого хламаря раньше, а он всем в рот дал

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  12. jirrort 26.08.2021 20:49 # jirrort
    Какая же пизда зеропуку...
    Пол команды точно переломается к новому году и таракан опять начнёт ныть!

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  13. bushwacka 26.08.2021 20:45 # bushwacka
    Норм так гонимые на Ливерпуль горят))))

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  14. true-manc 26.08.2021 20:45 # true-manc
    Что там по Роналду, братишки? Он уже прилетел в Манчестер??

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  15. bezviz 26.08.2021 20:44 # bezviz
    а да, удачи лузерке в ЛЕ

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  16. true-manc 26.08.2021 20:43 # true-manc
    Ахахахахаха, отличная жеребьевка: мы с братишками из ПСЖ разыграем дружественный матч, а портовые ху*сосы будут на страпоне)))

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  17. chelsiukpro 26.08.2021 20:41 # chelsiukpro
    Приятно увидеть Броньку и Эесьна на жребий! :))

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  18. chelsea88 26.08.2021 20:41 # chelsea88
    В какую группу попал никчёмный гейклуб аснл?

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  19. bezviz 26.08.2021 20:41 # bezviz
    норм, у Челси изи группа, можно полурезервом ограничиться, юве без роналду вообще середняк, дома громим, на выезде без малой кровью ничья, зениты и мальме это разгромы, отлично просто, я доволен!

    у лузерки мало шансов выйти из группы, порто будет бодаться, милан тем более, ну атлетико 1 место без б

    у мю шансы есть но зависит от олега, если будет чудить, а он будет чудить, могут и не выйти, хотя группа проходимая

    у сити проблема только с псж, а вот рб это проходняк и разгром, 2 место

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  20. bushwacka 26.08.2021 20:40 # bushwacka
    Особенно канистры-бестрофейники радуют)) Одни купили Месси, а другие - КР))) Да будет перестрелка! Как бы они не старались, историю *уй купишь....

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