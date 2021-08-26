Сегодня в результате проведенной в Стамбуле жеребьевки четыре клуба Премьер-Лиги обрели своих соперников по групповой стадии Лиги Чемпионов.

Будучи действующим победителем турнира, "Челси" попал в один квартет с "Ювентусом", "Зенитом" и "Мальме".



Как и "Челси", "Манчестер Сити" при жеребьевке был в первой корзине. Победители Премьер-Лиги оказались в Группе A вместе с ПСЖ, "РБ Лейпциг" и "Брюгге".



"Манчестер Юнайтед" ждут встречи со своим обидчиком по последнему финалу Лиги Европы "Вильярреалом", "Аталантой" и "Янг Бойз".



"Ливерпуль" сразится с "Атлетико", "Порту" и "Миланом".



Добавим, групповой этап стартует 14-15 сентября и завершится 7-8 декабря.



Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/22



Группа A: "Манчестер Сити" (Англия), ПСЖ (Франция), "РБ Лейпциг" (Германия), "Брюгге" (Бельгия).



Группа B: "Атлетико" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Порту" (Португалия), "Милан" (Италия).



Группа C: "Спортинг" (Португалия), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Аякс" (Голландия), "Бешикташ" (Турция).



Группа D: "Интер" (Италия), "Реал" (Испания), "Шахтер" (Украина), "Шерифф" (Молдавия).



Группа E: "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Бенфика" (Португалия), "Динамо Киев" (Украина).



Группа F: "Вильярреал" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Аталанта" (Италия), "Янг Бойз (Швейцария).



Группа G: "Лилль" (Франция), "Севилья" (Испания), "Ред Булл" (Австрия), "Вольфсбург" (Германия).



Группа H: "Челси" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Зенит" (Россия), "Мальме" (Швеция).