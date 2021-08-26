Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов
Сегодня в результате проведенной в Стамбуле жеребьевки четыре клуба Премьер-Лиги обрели своих соперников по групповой стадии Лиги Чемпионов.
Будучи действующим победителем турнира, "Челси" попал в один квартет с "Ювентусом", "Зенитом" и "Мальме".
Как и "Челси", "Манчестер Сити" при жеребьевке был в первой корзине. Победители Премьер-Лиги оказались в Группе A вместе с ПСЖ, "РБ Лейпциг" и "Брюгге".
"Манчестер Юнайтед" ждут встречи со своим обидчиком по последнему финалу Лиги Европы "Вильярреалом", "Аталантой" и "Янг Бойз".
"Ливерпуль" сразится с "Атлетико", "Порту" и "Миланом".
Добавим, групповой этап стартует 14-15 сентября и завершится 7-8 декабря.
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/22
Группа A: "Манчестер Сити" (Англия), ПСЖ (Франция), "РБ Лейпциг" (Германия), "Брюгге" (Бельгия).
Группа B: "Атлетико" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Порту" (Португалия), "Милан" (Италия).
Группа C: "Спортинг" (Португалия), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Аякс" (Голландия), "Бешикташ" (Турция).
Группа D: "Интер" (Италия), "Реал" (Испания), "Шахтер" (Украина), "Шерифф" (Молдавия).
Группа E: "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Бенфика" (Португалия), "Динамо Киев" (Украина).
Группа F: "Вильярреал" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Аталанта" (Италия), "Янг Бойз (Швейцария).
Группа G: "Лилль" (Франция), "Севилья" (Испания), "Ред Булл" (Австрия), "Вольфсбург" (Германия).
Группа H: "Челси" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Зенит" (Россия), "Мальме" (Швеция).
26.08.2021 20:15
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Последние комментарии:
пзд Менди лучший вратарь мира)))
чел пол года назад из помойки ноунеймом приехал ухехенхе
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А когда колбасные брали лч и апл брали их кто нибудь был футболистом года?
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Группа G это какая-то каловая масса из ЛЕ.
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Колбаса )))
Ахаха
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Челсимператоры
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Полузащитник "Челси" Жоржиньо был признан Игроком Года по версии УЕФА.
Наставник Жоржиньо по "Челси" Томас Тухель был признан Тренером Года, опередив Хосепа Гвардиолу из "Сити" и Роберто Манчини из сборной Италии.
Партнеры Жоржиньо по "Челси" Эдуар Менди и упомянутый выше Канте были признаны лучшим голкипером и лучшим полузащитником.
Источник: http://fapl.ru/posts/87944/?c=1
И М П Е Р А Т О Р Ы !
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УЕФА говна обожрались?
То есть эта жоржина даже проиграла Канте конкуренцию за лучшего полузащитника, но вы ему даёте лучшего игрока?
Эту говнину же даже пенсы хуесосят через матч
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Как же охуенно, когда у ЛФК серьезная группа
И смотреть интересно, и настрой у команды будет соответственный
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Трансферы команд АПЛ
> Сити: Грилиш, Роналду
> Челси: Лукаку, Кунде
> МЮ: Варан, Санчо
> портовые ху*сосы: хрусталь из Лейпцига
ахахахахахахахахаха!!!
нормально в этом сезоне скузнявые твари навернут говна)))
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янг бойзы будут дырявить голума
можете скринить
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ахахахахахаха Жоржиньо ЗМ
сука я орууу
как же мы хуесосили этого хламаря раньше, а он всем в рот дал
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Какая же пизда зеропуку...
Пол команды точно переломается к новому году и таракан опять начнёт ныть!
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Норм так гонимые на Ливерпуль горят))))
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Что там по Роналду, братишки? Он уже прилетел в Манчестер??
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а да, удачи лузерке в ЛЕ
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Ахахахахаха, отличная жеребьевка: мы с братишками из ПСЖ разыграем дружественный матч, а портовые ху*сосы будут на страпоне)))
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Приятно увидеть Броньку и Эесьна на жребий! :))
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В какую группу попал никчёмный гейклуб аснл?
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норм, у Челси изи группа, можно полурезервом ограничиться, юве без роналду вообще середняк, дома громим, на выезде без малой кровью ничья, зениты и мальме это разгромы, отлично просто, я доволен!
у лузерки мало шансов выйти из группы, порто будет бодаться, милан тем более, ну атлетико 1 место без б
у мю шансы есть но зависит от олега, если будет чудить, а он будет чудить, могут и не выйти, хотя группа проходимая
у сити проблема только с псж, а вот рб это проходняк и разгром, 2 место
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Особенно канистры-бестрофейники радуют)) Одни купили Месси, а другие - КР))) Да будет перестрелка! Как бы они не старались, историю *уй купишь....
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