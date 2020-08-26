Бенжамена Менди обвиняют в изнасиловании

У Бенжамена Менди возникли крупные неприятности после того, как крайнему защитнику "Манчестер Сити" были предъявлены обвинения насчет изнасилования.

Как сообщает Sky Sports, полиция обвиняет Менди по четырем пунктам насчет изнасилования и по одному пункту насчет сексуального насилия.



"Сити" уже отреагировал на эту историю, объявив об отстранении 27-летнего француза от исполнения своих обязанностей.



Прямо сейчас Бенжамен находится под арестом и завтра, 27 августа, предстанет перед магистратским судом Честера.



Также сообщается, что Менди был задержан после трех поступивших в полицию обращений от лиц старше 16 лет насчет возможных преступлений, случившихся в период с октября 2020 по август 2021.



Добавим, Менди выходил в стартовом составе "горожан" на матч первого тура Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", но против "Норвича" в минувший уикенд не играл.