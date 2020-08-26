Бенжамена Менди обвиняют в изнасиловании

Бенжамен Менди У Бенжамена Менди возникли крупные неприятности после того, как крайнему защитнику "Манчестер Сити" были предъявлены обвинения насчет изнасилования.

Как сообщает Sky Sports, полиция обвиняет Менди по четырем пунктам насчет изнасилования и по одному пункту насчет сексуального насилия.

"Сити" уже отреагировал на эту историю, объявив об отстранении 27-летнего француза от исполнения своих обязанностей.

Прямо сейчас Бенжамен находится под арестом и завтра, 27 августа, предстанет перед магистратским судом Честера.

Также сообщается, что Менди был задержан после трех поступивших в полицию обращений от лиц старше 16 лет насчет возможных преступлений, случившихся в период с октября 2020 по август 2021.

Добавим, Менди выходил в стартовом составе "горожан" на матч первого тура Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", но против "Норвича" в минувший уикенд не играл.


Метки Манчестер Сити, Менди, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 26.08.2021 20:43 # liverpool888
    Блин, у пацана до этого была куча проблем с дисциплиной. Он и ранее ходил на волоске от продажи в другой клуб. А теперь совсем с катушек слетел. Думаю, его карьера подошла к концу бесповоротно. Большие деньги сломали парня.
    Интересно, а будет ли индивидуум, который и под этой новостью найдёт где написать "короли"?

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  2. bezviz 26.08.2021 20:35 # bezviz
    седан заяву написала

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  3. ray-black 26.08.2021 20:31 # ray-black
    Да у него по роже всегда было видно что умом не сильно обременен.

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  4. chelsealondon 26.08.2021 20:28 # chelsealondon
    Зина по-любому подставил)…

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  5. jirrort 26.08.2021 20:25 # jirrort
    ЧЕРНАЯ МАМБА!!!

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  6. chr1s8rown 26.08.2021 20:18 # chr1s8rown
    Озабоченный гондон

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  7. true-manc 26.08.2021 20:10 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  8. danny949494 26.08.2021 20:08 # danny949494
    Король.

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  9. gerrard08 26.08.2021 20:05 # gerrard08
    Манчестер делает из человека животное.

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  10. puhovik-vengera 26.08.2021 20:02 # puhovik-vengera
    Есть два стула

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