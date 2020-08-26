Бенжамена Менди обвиняют в изнасиловании
У Бенжамена Менди возникли крупные неприятности после того, как крайнему защитнику "Манчестер Сити" были предъявлены обвинения насчет изнасилования.
Как сообщает Sky Sports, полиция обвиняет Менди по четырем пунктам насчет изнасилования и по одному пункту насчет сексуального насилия.
"Сити" уже отреагировал на эту историю, объявив об отстранении 27-летнего француза от исполнения своих обязанностей.
Прямо сейчас Бенжамен находится под арестом и завтра, 27 августа, предстанет перед магистратским судом Честера.
Также сообщается, что Менди был задержан после трех поступивших в полицию обращений от лиц старше 16 лет насчет возможных преступлений, случившихся в период с октября 2020 по август 2021.
Добавим, Менди выходил в стартовом составе "горожан" на матч первого тура Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", но против "Норвича" в минувший уикенд не играл.
26.08.2021 20:00
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Блин, у пацана до этого была куча проблем с дисциплиной. Он и ранее ходил на волоске от продажи в другой клуб. А теперь совсем с катушек слетел. Думаю, его карьера подошла к концу бесповоротно. Большие деньги сломали парня.
Интересно, а будет ли индивидуум, который и под этой новостью найдёт где написать "короли"?
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седан заяву написала
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Да у него по роже всегда было видно что умом не сильно обременен.
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Зина по-любому подставил)…
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ЧЕРНАЯ МАМБА!!!
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Озабоченный гондон
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КОРОЛЬ!!!
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Король.
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Манчестер делает из человека животное.
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Есть два стула
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