Синклер: "Фердинанд перешел черту, критикуя Джонса"

Бывший вингер "Манчестер Сити" и сборной Англии Тревор Синклер упрекнул легенду "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанда за критику в адрес Фила Джонса.

На днях Фердинанд очень резко высказался насчет 29-летнего Джонса, заявив, что Филу следовало "давным-давно" покинуть "Юнайтед".



Также Рио возмутился тем, что в феврале 2019 Джонс подписал новый контракт с "красными дьяволами", однако Синклер спешит вступиться за склонного к травмам защитника.



"Естественно, он не откажется от нового контракта. Наверное, он все еще надеется пробиться в первую команду".



"Я смотрю на Фила Джона и вижу игрока, который погряз в травмах в последние годы, причем все это различные виды травм".



"Но я не думаю, что он отравляет атмосферу в коллективе. Он выглядит хорошим профессионалом, не доставляет много проблем, у него есть семья и дети, и ему нужно постараться получить максимальную финансовую отдачу от своей карьеры".



"Почему он должен был отказаться от контракта с "Манчестер Юнайтед"? Думаю, критиковать здесь стоит лишь людей, которые предложили ему этот контракт, потому что это не сработало".



"Рио взял и раскритиковал его. Сказал, что он должен был уйти из клуба и что он лишает возможности пробиться в первую команду игрока академии. Я не рад, что Рио так поступил, он перешел черту, как мне кажется", — сообщил Синклер talkSPORT.