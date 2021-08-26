"Сити" согласовал условия контракта с Роналду

Криштиану Роналду "Манчестер Сити" согласовал условия личного контракта с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.

По информации The Independent, Роналду согласился на переход в "Сити" и уже поговорил с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой.

Если сделка состоится, Криштиану будет получать на "Этихад" 250 тысяч фунтов в неделю. Теперь все зависит от того, смогут ли договориться два клуба.

Загвоздка в том, что "Ювентус" открыт к расставанию с Роналду, дабы облегчить свою зарплатную ведомость, но хочет получить компенсацию за Криштиану, тогда как "Сити" рассчитывает подписать 36-летнего португальца бесплатно.

Также известно, что ранее в четверг агент игрока Жорже Мендеш провел встречу с руководством "Ювентуса" в Турине, но достичь какого-либо компромисса им не удалось. Лагерь Роналду настаивает на расставании.


Метки Манчестер Сити, Роналду, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. easports 26.08.2021 19:38 # easports
    Месси в ПСЖ, Роналду в Сити. По сути две легенды пересели на топовые тачки и байгуют дальше. Версус продолжается!

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  2. electric 26.08.2021 19:20 # electric
    БАРОН???

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  3. ilovemanutd 26.08.2021 19:11 # ilovemanutd
    Ахахах, жду его оправданий

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  4. alexomck 26.08.2021 18:57 # alexomck
    мог бы ещё год за 26кк в Юве посидеть, но согласился в Сити за 13кк - легенда МЮ:)

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  5. superperez101 26.08.2021 18:55 # superperez101
    рон то остается в юве и обещает аллегри что будет работать весь контракт
    то уже в сити где есть шанс зацепить чашку другую

    ну и привет как говорится сульшеру и ко, а также ферги, всяким невилам и кинам

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  6. irbis85 26.08.2021 18:53 # irbis85
    а освистывать будут на дерби манчестера?

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  7. intellect 26.08.2021 18:50 # intellect
    Макаку его повертит на бивне

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  8. alexander-arnold 26.08.2021 18:44 # alexander-arnold
    Е6ать копать, Роналду в Сити, Месси в ПСЖ.
    Там арабы ахуели да

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  9. arhangel777 26.08.2021 18:39 # arhangel777
    Жду его в Сити, очень хочется посмотреть что он покажет на закате своей карьеры в самой сильной лиге мира.
    C’mon City!!!

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  10. lahmatyj 26.08.2021 18:31 # lahmatyj
    Если это правда, то норм так струя в макак.

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  11. kazakh12 26.08.2021 18:27 # kazakh12
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Роналду не поедет в "Сити" даже за деньгами

    Источник: http://fapl.ru/posts/44036/


    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Криштиану Роналду не смог бы выступать за "Сити"

    Источник: http://fapl.ru/posts/21736/

    Пустослов, так низко падать перед глазами всего мира. Все таки не зря Месси лучше него, и как игрок, и как человек.

    (ответить)

  12. sexan 26.08.2021 18:26 # sexan
    Вот это бобма!!! Все в укрытие!!!

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  13. sisyazavr 26.08.2021 18:20 # sisyazavr
    Именно привлекая таких игроков и добавляя команде качества, клубы становятся интереснее. Потом же успех порождает успех - обычно, чем сильнее клуб, тем охотнее в него соглашаются приходить новые топ-игроки, тем сильнее клуб и т.д.
    А что делает Арсенал?

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  14. slash-lfc 26.08.2021 18:20 # slash-lfc
    КОРОЛИИИИИИИИИИИИИИ!!!

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  15. sisyazavr 26.08.2021 18:19 # sisyazavr
    Ну е6ануться) топ

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  16. mancityman 26.08.2021 18:15 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  17. c-h-e-l-s-i-best 26.08.2021 18:08 # c-h-e-l-s-i-best
    250 к такому легендарному челику

    А синяя помойка макаке платит 420 тысяч каждую неделю

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  18. true-manc 26.08.2021 18:07 # true-manc
    КОРОЛИ!!!
    КОРОЛИ!!!
    КОРОЛИ!!!

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