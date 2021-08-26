"Сити" согласовал условия контракта с Роналду
"Манчестер Сити" согласовал условия личного контракта с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.
По информации The Independent, Роналду согласился на переход в "Сити" и уже поговорил с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой.
Если сделка состоится, Криштиану будет получать на "Этихад" 250 тысяч фунтов в неделю. Теперь все зависит от того, смогут ли договориться два клуба.
Загвоздка в том, что "Ювентус" открыт к расставанию с Роналду, дабы облегчить свою зарплатную ведомость, но хочет получить компенсацию за Криштиану, тогда как "Сити" рассчитывает подписать 36-летнего португальца бесплатно.
Также известно, что ранее в четверг агент игрока Жорже Мендеш провел встречу с руководством "Ювентуса" в Турине, но достичь какого-либо компромисса им не удалось. Лагерь Роналду настаивает на расставании.
26.08.2021 18:00
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Последние комментарии:
Месси в ПСЖ, Роналду в Сити. По сути две легенды пересели на топовые тачки и байгуют дальше. Версус продолжается!
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БАРОН???
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Ахахах, жду его оправданий
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мог бы ещё год за 26кк в Юве посидеть, но согласился в Сити за 13кк - легенда МЮ:)
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рон то остается в юве и обещает аллегри что будет работать весь контракт
то уже в сити где есть шанс зацепить чашку другую
ну и привет как говорится сульшеру и ко, а также ферги, всяким невилам и кинам
(ответить)
а освистывать будут на дерби манчестера?
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Макаку его повертит на бивне
(ответить)
Е6ать копать, Роналду в Сити, Месси в ПСЖ.
Там арабы ахуели да
(ответить)
Жду его в Сити, очень хочется посмотреть что он покажет на закате своей карьеры в самой сильной лиге мира.
C’mon City!!!
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Если это правда, то норм так струя в макак.
(ответить)
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Роналду не поедет в "Сити" даже за деньгами
Источник: http://fapl.ru/posts/44036/
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Криштиану Роналду не смог бы выступать за "Сити"
Источник: http://fapl.ru/posts/21736/
Пустослов, так низко падать перед глазами всего мира. Все таки не зря Месси лучше него, и как игрок, и как человек.
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Вот это бобма!!! Все в укрытие!!!
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Именно привлекая таких игроков и добавляя команде качества, клубы становятся интереснее. Потом же успех порождает успех - обычно, чем сильнее клуб, тем охотнее в него соглашаются приходить новые топ-игроки, тем сильнее клуб и т.д.
А что делает Арсенал?
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КОРОЛИИИИИИИИИИИИИИ!!!
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Ну е6ануться) топ
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КОРОЛИ!!!
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250 к такому легендарному челику
А синяя помойка макаке платит 420 тысяч каждую неделю
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КОРОЛИ!!!
КОРОЛИ!!!
КОРОЛИ!!!
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