"Сити" согласовал условия контракта с Роналду

"Манчестер Сити" согласовал условия личного контракта с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.



По информации The Independent, Роналду согласился на переход в "Сити" и уже поговорил с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой.



Если сделка состоится, Криштиану будет получать на "Этихад" 250 тысяч фунтов в неделю. Теперь все зависит от того, смогут ли договориться два клуба.



Загвоздка в том, что "Ювентус" открыт к расставанию с Роналду, дабы облегчить свою зарплатную ведомость, но хочет получить компенсацию за Криштиану, тогда как "Сити" рассчитывает подписать 36-летнего португальца бесплатно.



Также известно, что ранее в четверг агент игрока Жорже Мендеш провел встречу с руководством "Ювентуса" в Турине, но достичь какого-либо компромисса им не удалось. Лагерь Роналду настаивает на расставании.