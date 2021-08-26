Бэмфорд впервые в карьере вызван в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил имена 25 игроков, вызванных на предстоящие матчи в рамках отбора к Чемпионату Мира 2020 года в Катаре.

Впервые в своей карьере вызов в национальную команду получил 27-летний нападающий "Лидса" Патрик Бэмфорд.



Также можно отметить, что в сборную вернулись правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард.



Бен Чилуэлл и Мейсон Гринвуд остались за бортом по решению тренера, Бен Уайт, Фил Фоден и Маркус Рэшфорд — из-за травм или болезней.



Добавим, англичане сыграют на выезде с Венгрией 2 сентября, спустя три дня примут Андорру, а еще спустя три дня отправятся на выезд в Польшу.



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Венгрии, Андорры и Польши



Голкиперы: Сэм Джонстон ("Вест Бромвич"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Бернли").



Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Рис Джеймс ("Челси"), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба — "Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Атлетико").



Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия Дортмунд"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Мейсон Маунт ("Челси"), Калвин Филлипс ("Лидс"), Деклан Райс ("Вест Хэм").



Нападающие: Патрик Бэмфорд ("Лидс"), Доминик Калверт-Левин ("Эвертон"), Джек Грилиш ("Манчестер Сити"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Букайо Сака ("Арсенал"), Джейдон Санчо ("Манчестер Юнайтед"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").