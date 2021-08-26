"Челси" продает Зума в "Вест Хэм" и близок к покупке Кунде

"Челси" согласовал продажу Курта Зума в "Вест Хэм" и приблизился к приобретению Жюля Кунде из "Севильи".

Как сообщает Sky Sports, "Челси" согласился отпустить 26-летнего Зума в "Вест Хэм" за 26 миллионов фунтов.



У Курта и "молотобойцев" возникли некоторые разногласия насчет зарплаты, однако они были преодолены, и уже сегодня французский защитник проходит медобследование перед подписанием пятилетнего контракта.



На место Зума "синие" сразу же пригласят его соотечественника Кунде, который обойдется лондонскому клубу в 43 млн. фунтов, что значительно меньше отступных 22-летнего игрока по контракту с "Севильей".



Жюль с самого начала быль целью номер один "Челси" по укреплению центра обороны, и на "Стэмфорд Бридж" уверены, что оставшиеся детали будут улажены в срок до трансферного дедлайна в следующий вторник.