"Челси" продает Зума в "Вест Хэм" и близок к покупке Кунде

Курт Зума "Челси" согласовал продажу Курта Зума в "Вест Хэм" и приблизился к приобретению Жюля Кунде из "Севильи".

Как сообщает Sky Sports, "Челси" согласился отпустить 26-летнего Зума в "Вест Хэм" за 26 миллионов фунтов.

У Курта и "молотобойцев" возникли некоторые разногласия насчет зарплаты, однако они были преодолены, и уже сегодня французский защитник проходит медобследование перед подписанием пятилетнего контракта.

На место Зума "синие" сразу же пригласят его соотечественника Кунде, который обойдется лондонскому клубу в 43 млн. фунтов, что значительно меньше отступных 22-летнего игрока по контракту с "Севильей".

Жюль с самого начала быль целью номер один "Челси" по укреплению центра обороны, и на "Стэмфорд Бридж" уверены, что оставшиеся детали будут улажены в срок до трансферного дедлайна в следующий вторник.


Метки Вест Хэм, Зума, Кунде, Севилья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2021 16:00

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  1. jirrort 26.08.2021 16:07 # jirrort
    Идешь через темный переулок и встречаешь вот это.
    Твои действия?

    (ответить)

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