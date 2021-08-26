Мактоминей перенес операцию на пахе
"Манчестер Юнайтед" на некоторое время лишился полузащитника Скотта Мактоминея, который перенес операцию на пахе.
Мактоминей принимал участие в обоих матчах "Юнайтед" в новом сезоне Премьер-Лиги, в минувший уикенд против "Саутгемптона" появившись на замену на 76-й минуте.
Однако играть Скотту приходилось, преодолевая болевой барьер. Хирургическое вмешательство должно помочь решить эту проблему.
"Скотт перенес операцию на травме паха, которая вызывала у него значительную боль во время игры. Мы перепробовали все другие методы лечения во время предсезонного периода, и операция осталась единственно возможным вариантом решения проблемы. Мы надеемся, что скоро он вернется", — говорится в заявлении "Юнайтед".
Добавим, что "красные дьяволы" ничего не сообщают о сроках восстановления Мактоминея, но 24-летний полузащитник точно пропустит воскресный выезд к "Вулверхэмптону", а также матчи сборной Шотландии против Дании, Молдавии и Австрии в ближайший международный перерыв.
26.08.2021 15:00
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Вот значит как называют операцию по смене пола - операция на пахе. Все болельщики мю с нетерпением ждут его каминг аута
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Здоровья, машине! Так а чего ждали-то пока сезон начнется? Сначала Рэшфорд морозился на чемпике и затянул с операцией, теперь вот Мак. Опять пара Матик-Фред в основе
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