Мактоминей перенес операцию на пахе

"Манчестер Юнайтед" на некоторое время лишился полузащитника Скотта Мактоминея, который перенес операцию на пахе.

Мактоминей принимал участие в обоих матчах "Юнайтед" в новом сезоне Премьер-Лиги, в минувший уикенд против "Саутгемптона" появившись на замену на 76-й минуте.



Однако играть Скотту приходилось, преодолевая болевой барьер. Хирургическое вмешательство должно помочь решить эту проблему.



"Скотт перенес операцию на травме паха, которая вызывала у него значительную боль во время игры. Мы перепробовали все другие методы лечения во время предсезонного периода, и операция осталась единственно возможным вариантом решения проблемы. Мы надеемся, что скоро он вернется", — говорится в заявлении "Юнайтед".



Добавим, что "красные дьяволы" ничего не сообщают о сроках восстановления Мактоминея, но 24-летний полузащитник точно пропустит воскресный выезд к "Вулверхэмптону", а также матчи сборной Шотландии против Дании, Молдавии и Австрии в ближайший международный перерыв.