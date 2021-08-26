"Норвич" обсуждает покупку Вильяма Карвалью

"Норвич" ведет переговоры с "Реал Бетис" о приобретении полузащитника Вильяма Карвалью.

"Норвич" надеется укрепить центр поля до закрытия трансферного окна во вторник, и 29-летний Карвалью является одной из целей клуба с "Кэрроу Роуд".



Как сообщает Sky Sports, в данный момент "канарейки" пытаются достичь договоренности с "Реал Бетис" насчет стоимости игрока сборной Португалии.



Карвалью выступает за "Реал Бетис" с 2018 года. В прошлом сезоне Вильям помог команде Мануэля Пелегрини финишировать на шестом месте в Ла Лиге и попасть в Лигу Европы, сыграв 30 матчей во всех соревнованиях.



В прошлом Карвалью уже связывали с переездом в Премьер-Лигу. В разное время среди претендентов на Вильяма назывались "Вест Хэм", Эвертон", "Арсенал" и "Манчестер Сити".