"Тоттенхэм" обратился к "Ювентусу" насчет Маккенни
"Тоттенхэм" обратился к "Ювентусу" насчет приобретения центрального полузащитника сборной США Уэстона Маккенни.
Этим летом "шпоры" уже укрепили свой состав голкипером Пьерлуиджи Голлини, защитником Серхио Ромеро и плеймейкером Брайаном Хилем, однако спортивный директор лондонцев Фабио Паратичи не уходит с трансферного рынка.
Как сообщает The Independent, Паратичи решил задействовать свои связи в "Ювентусе", откуда он и перебрался в "Тоттенхэм" этим летом, чтобы заполучить Маккенни.
Именно Паратичи привел Уэстона в Турин летом 2020. Сперва 22-летний американец был взят в аренду, а затем выкуплен у "Шальке-04".
По информации источника, продажа Маккенни может принести "Ювентусу" до 40 миллионов фунтов. "Шпоры" были бы ради выменять Уэстона на своего полузащитника Танги Ндомбеле, однако итальянского гранда интересуют только деньги.
26.08.2021 13:00
Просмотров: 494
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Какие там связи у Паратичи, его ссаными тряпками выгнали. Тем более он в контрах с Пашкой Недведом. Тупо из сериала игроков подписывает, да еще 40млн за игрока, не проходящего в основу Юве. Хехехе
(ответить)
МакКейна Леви опустил и нарисовал себе Маккенни.
(ответить)
Штрафанули Кейна, теперь на эти деньги игрока подписывают. Что за топари.
(ответить)
Хорош
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий