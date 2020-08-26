"Тоттенхэм" обратился к "Ювентусу" насчет Маккенни

"Тоттенхэм" обратился к "Ювентусу" насчет приобретения центрального полузащитника сборной США Уэстона Маккенни.

Этим летом "шпоры" уже укрепили свой состав голкипером Пьерлуиджи Голлини, защитником Серхио Ромеро и плеймейкером Брайаном Хилем, однако спортивный директор лондонцев Фабио Паратичи не уходит с трансферного рынка.



Как сообщает The Independent, Паратичи решил задействовать свои связи в "Ювентусе", откуда он и перебрался в "Тоттенхэм" этим летом, чтобы заполучить Маккенни.



Именно Паратичи привел Уэстона в Турин летом 2020. Сперва 22-летний американец был взят в аренду, а затем выкуплен у "Шальке-04".



По информации источника, продажа Маккенни может принести "Ювентусу" до 40 миллионов фунтов. "Шпоры" были бы ради выменять Уэстона на своего полузащитника Танги Ндомбеле, однако итальянского гранда интересуют только деньги.



