"Тоттенхэм" обратился к "Ювентусу" насчет Маккенни

Уэстон Маккенни "Тоттенхэм" обратился к "Ювентусу" насчет приобретения центрального полузащитника сборной США Уэстона Маккенни.

Этим летом "шпоры" уже укрепили свой состав голкипером Пьерлуиджи Голлини, защитником Серхио Ромеро и плеймейкером Брайаном Хилем, однако спортивный директор лондонцев Фабио Паратичи не уходит с трансферного рынка.

Как сообщает The Independent, Паратичи решил задействовать свои связи в "Ювентусе", откуда он и перебрался в "Тоттенхэм" этим летом, чтобы заполучить Маккенни.

Именно Паратичи привел Уэстона в Турин летом 2020. Сперва 22-летний американец был взят в аренду, а затем выкуплен у "Шальке-04".

По информации источника, продажа Маккенни может принести "Ювентусу" до 40 миллионов фунтов. "Шпоры" были бы ради выменять Уэстона на своего полузащитника Танги Ндомбеле, однако итальянского гранда интересуют только деньги.


Метки видео, Маккенни, Тоттенхэм, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2021 13:00

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  1. isidro 26.08.2021 14:08 # isidro
    Какие там связи у Паратичи, его ссаными тряпками выгнали. Тем более он в контрах с Пашкой Недведом. Тупо из сериала игроков подписывает, да еще 40млн за игрока, не проходящего в основу Юве. Хехехе

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  2. sexan 26.08.2021 13:51 # sexan
    МакКейна Леви опустил и нарисовал себе Маккенни.

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  3. ensiferum 26.08.2021 13:21 # ensiferum
    Штрафанули Кейна, теперь на эти деньги игрока подписывают. Что за топари.

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  4. kazakh12 26.08.2021 13:19 # kazakh12
    Хорош

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