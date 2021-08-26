Леви оштрафовал Кейна почти на полмиллиона фунтов

Несмотря на достижение перемирия с "Тоттенхэмом", нападающий Харри Кейн был оштрафован на две недельные зарплаты.

Накануне Кейн положил конец спекуляциям насчет своего будущего, объявив, что останется в "Тоттенхэме". Харри смирился с тем, что "Манчестер Сити" не будет платить 150 миллионов фунтов, в которые его оценил президент "шпор" Даниэль Леви.



Как сообщает The Athletic, Леви был настолько решительно настроен сохранить Кейна, что отказался вести переговоры с "Сити" — два клуба не общались с конца июля.



Вместе с тем Леви разозлило поведение Харри, который еще в концовке прошлой кампании озвучил свое желание покинуть клуб, а затем с опозданием вернулся к предсезонной подготовке.



Кейна ожидали увидеть в Лондоне 2 августа, однако Харри задержался во Флориде по пути с Багамских островов и только в минувший уикенд вернулся к выступлениям за "шпор".



Леви чувствует, что своим поведением Кейн поставил под сомнение его авторитет, поэтому Даниэль оштрафовал свою звезду на максимальную разрешенную сумму — на две недельных зарплаты или 460 тысяч фунтов.