Леви оштрафовал Кейна почти на полмиллиона фунтов

Харри Кейн Несмотря на достижение перемирия с "Тоттенхэмом", нападающий Харри Кейн был оштрафован на две недельные зарплаты.

Накануне Кейн положил конец спекуляциям насчет своего будущего, объявив, что останется в "Тоттенхэме". Харри смирился с тем, что "Манчестер Сити" не будет платить 150 миллионов фунтов, в которые его оценил президент "шпор" Даниэль Леви.

Как сообщает The Athletic, Леви был настолько решительно настроен сохранить Кейна, что отказался вести переговоры с "Сити" — два клуба не общались с конца июля.

Вместе с тем Леви разозлило поведение Харри, который еще в концовке прошлой кампании озвучил свое желание покинуть клуб, а затем с опозданием вернулся к предсезонной подготовке.

Кейна ожидали увидеть в Лондоне 2 августа, однако Харри задержался во Флориде по пути с Багамских островов и только в минувший уикенд вернулся к выступлениям за "шпор".

Леви чувствует, что своим поведением Кейн поставил под сомнение его авторитет, поэтому Даниэль оштрафовал свою звезду на максимальную разрешенную сумму — на две недельных зарплаты или 460 тысяч фунтов.


Метки Кейн, Леви, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1544

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Последние комментарии:




  1. abrec 26.08.2021 12:53 # abrec
    2 недели на дошираке

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  2. asnural 26.08.2021 12:48 # asnural
    Белый раб жида...

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  3. bangladesh 26.08.2021 12:45 # bangladesh
    безъяйцевое чмо этот хурикане. если решил валить, надо держать свою позицию до конца, а так под шконарь полез обратно, фу бля

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  4. liver4ever 26.08.2021 12:44 # liver4ever
    Леви сам себе этим и подорвал авторитет

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  5. dwayne 26.08.2021 12:43 # dwayne
    Что бы больше не вы*бывался

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  6. gandalf 26.08.2021 12:38 # gandalf
    Вуахахаха какой еще игрок захочет играть с таким владельцем клуба)

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  7. true-manc 26.08.2021 12:21 # true-manc
    КУКОЛД!!!

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  8. slash-lfc 26.08.2021 12:18 # slash-lfc
    Ахахахаха. Лысый жид откровенно насилует тупого брита

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  9. chr1s8rown 26.08.2021 12:14 # chr1s8rown
    Куколд будущий легенда мшлюх

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  10. bezviz 26.08.2021 12:13 # bezviz
    ну это дно, чтобы петунхем такое позволял с типа лучшим напом англии....е6аный лох и куколд)))

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  11. sellman 26.08.2021 12:07 # sellman
    Куколд обосанный, ёмаё
    Каким же надо быть бесхребетным аутсайдером, чтобы быть звездой АПЛ последних сезонов и так позволять себя унижать

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  12. jirrort 26.08.2021 12:03 # jirrort
    Обоссан с ног до головы этот петушок))

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