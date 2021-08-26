Леви оштрафовал Кейна почти на полмиллиона фунтов
Несмотря на достижение перемирия с "Тоттенхэмом", нападающий Харри Кейн был оштрафован на две недельные зарплаты.
Накануне Кейн положил конец спекуляциям насчет своего будущего, объявив, что останется в "Тоттенхэме". Харри смирился с тем, что "Манчестер Сити" не будет платить 150 миллионов фунтов, в которые его оценил президент "шпор" Даниэль Леви.
Как сообщает The Athletic, Леви был настолько решительно настроен сохранить Кейна, что отказался вести переговоры с "Сити" — два клуба не общались с конца июля.
Вместе с тем Леви разозлило поведение Харри, который еще в концовке прошлой кампании озвучил свое желание покинуть клуб, а затем с опозданием вернулся к предсезонной подготовке.
Кейна ожидали увидеть в Лондоне 2 августа, однако Харри задержался во Флориде по пути с Багамских островов и только в минувший уикенд вернулся к выступлениям за "шпор".
Леви чувствует, что своим поведением Кейн поставил под сомнение его авторитет, поэтому Даниэль оштрафовал свою звезду на максимальную разрешенную сумму — на две недельных зарплаты или 460 тысяч фунтов.
26.08.2021 12:00
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Последние комментарии:
2 недели на дошираке
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Белый раб жида...
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безъяйцевое чмо этот хурикане. если решил валить, надо держать свою позицию до конца, а так под шконарь полез обратно, фу бля
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Леви сам себе этим и подорвал авторитет
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Что бы больше не вы*бывался
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Вуахахаха какой еще игрок захочет играть с таким владельцем клуба)
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КУКОЛД!!!
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Ахахахаха. Лысый жид откровенно насилует тупого брита
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Куколд будущий легенда мшлюх
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ну это дно, чтобы петунхем такое позволял с типа лучшим напом англии....е6аный лох и куколд)))
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Куколд обосанный, ёмаё
Каким же надо быть бесхребетным аутсайдером, чтобы быть звездой АПЛ последних сезонов и так позволять себя унижать
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Обоссан с ног до головы этот петушок))
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