Артета надеется, что Обамеянг будет играть лучше с возвращением фанатов

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что вернувшиеся на трибуны фанаты помогут нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу лучше провести этот сезон.

Обамеянг невыразительно отыграл прошлый сезон, что часто связывают с подписанием 32-летним габонцем нового контракта.



Из-за коронавируса Пьер-Эмерик пропустил старт новой кампании, но накануне вернулся в стартовый состав "канониров" и разразился хет-триком против "Вест Бромвича" в Кубке Лиги.



После победы со счетом 0:6 Артета выразил мнение, что поддержка болельщиков позволит Обамеянгу вернуться в свою лучшую форму.



"Надеюсь, это ему поможет. Он очень счастливый человек, для которого важна связь с людьми: с семьей, с друзьями, с фанатами".



"Вы видели его взаимодействие с толпой, когда он покидал поле, и я думаю, что возвращение фанатов — это действительно позитивная вещь для него, да", — цитирует Артету Evening Standard.