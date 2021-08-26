Рэднапп: "Решение Кейна — огромный удар по "Сити"

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп заявил, что после сорвавшегося приобретения нападающего Харри Кейна "Манчестер Сити" уже не будет абсолютным фаворитом Премьер-Лиги.

В среду Кейн внезапно объявил, что останется в "Тоттенхэме". Согласно слухам, это застало врасплох даже "Сити", который был готов сражаться за Харри вплоть до трансферного дедлайна 31 августа.



Рэднапп ожидает, что решение Кейна окажет свое влияние на чемпионскую гонку этого сезона и увеличит шансы конкурентов "горожан".



"Это огромный удар по "Манчестер Сити". Теперь они оказались в немного сложном положении. Они потеряли Серхио Агуэро, но у них все еще есть Габриэль Жезус, и они выиграли лигу в прошлом сезоне без ярко выраженного нападающего — у них так много других атакующих вариантов".



"Просто у меня есть ощущение, что в этом году, учитывая вернувшихся на трибуны фанатов, побеждать на выезде будет сложнее, чем когда-либо. Думаю, это станет источником давления. Так что сорвавшийся трансфер Кейна — огромный удар по ним, но у них должен быть план на случай непредвиденных обстоятельств".



"Должно быть, у "Сити" есть кто-нибудь еще на уме, потому что в случае потери Жезуса они окажутся в крайне сложной ситуации. Я буду удивлен, если они никого не подпишут до закрытия окна".



"Это отличная новость для "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", потому что, думаю, почти каждый в футболе ожидал, что с Кейном в составе "Сити" выиграет кучу трофеев. Решение Кейна остаться выставляет сезон в другом свете. "Сити" уже не выглядит выделяющимся фаворитом", — сообщил Рэднапп Sky Sports.