"Тоттенхэм" готов повысить зарплату Кейна на 100 тыс. фунтов в неделю

Харри Кейн "Тоттенхэм" собирается наградить нападающего Харри Кейна, проявившего преданность клубу, солидной прибавкой к зарплате.

В среду Кейн положил конец многомесячным спекуляциями насчет своего перехода в "Манчестер Сити", объявив, что останется с "Тоттенхэмом".

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, теперь президент "шпор" Даниэль Леви, отказавшийся вести переговоры с "горожанами", собирается отблагодарить капитана сборной Англии.

У Кейна остается еще три года по действующему контракту, но "Тоттенхэм" предложит своему бомбардиру продлить пребывание в клубе аж до 2027 года — с повышением зарплаты с нынешних 230 до 330 тысяч фунтов в неделю.

В Северном Лондоне все еще опасаются, что в январе или по окончании сезона Харри вернется к мысли уйти. Новый контракт помог бы развеять эти опасения.

Добавим, за время выступлений в "Тоттенхэме" 28-летний Кейн проиграл два финала Кубка Лиги, два полуфинала Кубка Англии, финал Лиги Чемпионов, а также дважды оконфузился со "шпорами" в чемпионской гонке Премьер-Лиги.


Метки Кейн, контракты, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2021 08:00

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  1. ray-black 26.08.2021 08:43 # ray-black
    Михайло троллит

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  2. empry 26.08.2021 08:22 # empry
    Последний абзац просто топ.

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  3. danny949494 26.08.2021 08:18 # danny949494
    Зачем шпорам повышать зп ему? Какой толк? Все равно в конце сезона не будут в топ-4.

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  4. division 26.08.2021 08:02 # division
    Преданность клубу, лол) Гг так с Озилом попали, не наступите на теже грабли

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