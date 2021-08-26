"Тоттенхэм" готов повысить зарплату Кейна на 100 тыс. фунтов в неделю

"Тоттенхэм" собирается наградить нападающего Харри Кейна, проявившего преданность клубу, солидной прибавкой к зарплате.

В среду Кейн положил конец многомесячным спекуляциями насчет своего перехода в "Манчестер Сити", объявив, что останется с "Тоттенхэмом".



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, теперь президент "шпор" Даниэль Леви, отказавшийся вести переговоры с "горожанами", собирается отблагодарить капитана сборной Англии.



У Кейна остается еще три года по действующему контракту, но "Тоттенхэм" предложит своему бомбардиру продлить пребывание в клубе аж до 2027 года — с повышением зарплаты с нынешних 230 до 330 тысяч фунтов в неделю.



В Северном Лондоне все еще опасаются, что в январе или по окончании сезона Харри вернется к мысли уйти. Новый контракт помог бы развеять эти опасения.



Добавим, за время выступлений в "Тоттенхэме" 28-летний Кейн проиграл два финала Кубка Лиги, два полуфинала Кубка Англии, финал Лиги Чемпионов, а также дважды оконфузился со "шпорами" в чемпионской гонке Премьер-Лиги.