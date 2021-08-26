"Сити" готов предложить двухлетний контракт Роналду

"Манчестер Сити" готов предложить двухлетний контракт нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Сити" оказался в почти безвыходной ситуации после решения Харри Кейна сохранить верность "Тоттенхэму". "Горожане" всерьез рискуют остаться без замены для Серхио Агуэро, с которым было решено не продлевать сотрудничество.



И все-таки один вариант у "Сити" есть, и это 36-летний Роналду, контракт которого истекает только через год, но который открыт к уходу из "Ювентуса" уже сейчас.



Как сообщает Sky Sports, "горожане" действительно заинтересованы в Криштиану и готовы предложить экс-игроку "Манчестер Юнайтед" двухлетний контракт с зарплатой в 12.8 млн. фунтов в год.



Проблема лишь в том, что "Сити" надеется подписать Роналду бесплатно, а "Ювентус" хочет за Криштиану компенсацию минимум в 21.4 млн. фунтов.



В данный момент "горожане" — единственный клуб, претендующих на Роналду, получающего в Турине 26.5 млн. фунтов после уплаты налогов. ПСЖ, вопреки слухам, в Криштиану не заинтересован.



В то же время со стороны "Ювентуса" существует встречный интерес к нападающему "Сити" Габриэлю Жезусу, но "горожане" не хотят продавать бразильца.



Накануне вечером агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Роналду, прибыл в Турин, чтобы попытаться разрешить эту сложную ситуацию. Ожидается, что лагерь Криштиану будет агитировать за сделку с "Сити".