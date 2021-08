Светская хроника за четверг

"Манчестер Сити" может обменять Габриэля Жезуса на Криштиану Роналду. "Челси" уверен в приобретении Жюля Кунде. Маркус Рэшфорд приступил к тренировкам после операции на плече. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Ювентус" может отпустить своего нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Сити" в обмен на Габриэля Жезуса. (Daily Star)



Нападающий Харри Кейн по-прежнему недоволен президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви, который не отпустил его в "Сити", но может подписать новый контракт, в котором будет содержаться пункт о выкупе. (The Telegraph)



"Тоттенхэм" готовит предложение по опорному полузащитнику "Спортинга" Жоау Пальинье. (Record)



Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард, вероятно, вернется в "Вест Хэм". (Daily Star)



"Челси" остается фаворитом в борьбе за полузащитника "Атлетико" Сауля Ньигеса, который также интересен "Юнайтед". (Daily Express)



"Севилья" отклонила предложение "Челси" по защитнику Жюлю Кунде и вообще не нуждается в продаже кого-либо из своих игроков. (Goal)



"Челси" уверен в приобретении Кунде за 43 миллиона фунтов. (talkSPORT)



Но "Севилья" просит 60 млн. фунтов за Кунде. (Daily Star)



"Челси" и "РБ Лейпциг" — возможные направления для полузащитника Илайша Морибы, который не будет продлевать контракт с "Барселоной". (Mundo Deportivo)



"Лион" готов отпустить в аренду полузащитника Уссема Ауара, который интересен "Арсеналу" и "Тоттенхэму". (Get French Football News)



Защитник "Марселя" Дуже Чалета-Цар вызывает интерес у "Вулверхэмптона". (Sky Sports)



Защитник ПСВ Левен Курзава был предложен "Кристал Пэлас". (Foot Mercato)



Другое



Главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете пока не грозит увольнение. (The Independent)



Трент Александер Арнольд из "Ливерпуля" и Мейсон Гринвуд из "Юнайтед" будут вызваны в сборную Англии на ближайшие матчи. (The Guardian)



Президент ФИФА Джанни Инфантино попросил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отменить условие о карантине для футболистов, которые вернутся из стран "красного списка" во время ближайшего международного перерыва. (Evening Standard)



Нападающий Маркус Рэшфорд впервые после операции посетил базу "Юнайтед". (Daily Mail)



Хозяин "Арсенала" Стэн Кроенке владеет самым крупным в США ранчо стоимостью 500 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Экс-защитник "Юнайтед" Жерар Пике через свою компанию Kosmos Holding купил часть прав на трансляцию матчей французской Лиги 1 в Испании. (ESPN)