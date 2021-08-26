В среду вечером состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги. С этой стадии в борьбу за трофей вступают участники еврокубков.

В рамках 3-го раунда "Манчестер Юнайтед" сразится с "Вест Хэмом", "Челси" — с "Астон Виллой", "Ливерпуль" — с "Норвичем", "Тоттенхэм" — с "Вулверхэмптоном".



"Манчестер Сити" и "Арсеналу" достались соперники ниже классом — "Уикомб" и "Уимблдон", соответственно, из Лиги Один.



Добавим, матчи 3-го раунда будут сыграны на неделе, стартующей 20 сентября.



Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги



КПР — Эвертон

Престон — Челтнем

Манчестер Юнайтед — Вест Хэм

Фулхэм — Лидс

Брентфод — Олдхэм

Уотфорд — Стоук

Челси — Астон Вилла

Уиган — Сандерленд

Норвич — Ливерпуль

Бернли — Рочдейл

Арсенал — Уимблдон

Шеффилд Юнайтед — Саутгемптон

Манчестер Сити — Уикомб

Милуолл — Лестер

Вулверхэмптон — Тоттенхэм

Брайтон — Суонси