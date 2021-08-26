Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги

Кубок Лиги В среду вечером состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги. С этой стадии в борьбу за трофей вступают участники еврокубков.

В рамках 3-го раунда "Манчестер Юнайтед" сразится с "Вест Хэмом", "Челси" — с "Астон Виллой", "Ливерпуль" — с "Норвичем", "Тоттенхэм" — с "Вулверхэмптоном".

"Манчестер Сити" и "Арсеналу" достались соперники ниже классом — "Уикомб" и "Уимблдон", соответственно, из Лиги Один.

Добавим, матчи 3-го раунда будут сыграны на неделе, стартующей 20 сентября.

Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги

КПР — Эвертон
Престон — Челтнем
Манчестер ЮнайтедВест Хэм
Фулхэм — Лидс
Брентфод — Олдхэм
Уотфорд — Стоук
ЧелсиАстон Вилла
Уиган — Сандерленд
НорвичЛиверпуль
Бернли — Рочдейл
Арсенал — Уимблдон
Шеффилд Юнайтед — Саутгемптон
Манчестер Сити — Уикомб
Милуолл — Лестер
ВулверхэмптонТоттенхэм
Брайтон — Суонси


Метки жеребьевка, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2021 00:30

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  1. gerrard08 26.08.2021 00:59 # gerrard08
    Жеребьевка бензоколонки как всегда ор))
    Лан пусть хоть как то отбивают вложенный лярд на любителях)

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  2. true-manc 26.08.2021 00:40 # true-manc
    > Манчестер Сити — Уикомб

    КОРОЛИ!!!

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  3. jirrort 26.08.2021 00:37 # jirrort
    Лучше ГЕГЕМОНСИ сразу слиться с этого говнотурика

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  4. thegodfather 26.08.2021 00:35 # thegodfather
    Бензоколонка уикомб
    Ясно

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  5. danny949494 26.08.2021 00:33 # danny949494
    Кубок королей))

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