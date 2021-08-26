Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги
В среду вечером состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги. С этой стадии в борьбу за трофей вступают участники еврокубков.
В рамках 3-го раунда "Манчестер Юнайтед" сразится с "Вест Хэмом", "Челси" — с "Астон Виллой", "Ливерпуль" — с "Норвичем", "Тоттенхэм" — с "Вулверхэмптоном".
"Манчестер Сити" и "Арсеналу" достались соперники ниже классом — "Уикомб" и "Уимблдон", соответственно, из Лиги Один.
Добавим, матчи 3-го раунда будут сыграны на неделе, стартующей 20 сентября.
Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги
КПР — Эвертон
Престон — Челтнем
Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
Фулхэм — Лидс
Брентфод — Олдхэм
Уотфорд — Стоук
Челси — Астон Вилла
Уиган — Сандерленд
Норвич — Ливерпуль
Бернли — Рочдейл
Арсенал — Уимблдон
Шеффилд Юнайтед — Саутгемптон
Манчестер Сити — Уикомб
Милуолл — Лестер
Вулверхэмптон — Тоттенхэм
Брайтон — Суонси
26.08.2021 00:30
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Последние комментарии:
Жеребьевка бензоколонки как всегда ор))
Лан пусть хоть как то отбивают вложенный лярд на любителях)
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> Манчестер Сити — Уикомб
КОРОЛИ!!!
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Лучше ГЕГЕМОНСИ сразу слиться с этого говнотурика
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Бензоколонка уикомб
Ясно
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Кубок королей))
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