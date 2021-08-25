2-й раунд Кубка Лиги. Матчи среды

В среду вечером определились оставшиеся три участника 3-го раунда Куба Лиги.

Свою первую победу в сезоне, наконец, одержал "Арсенал". Оправившийся после коронавирусной болезни капитан "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг разразился хет-триком, а его команда сокрушила "Вест Бромвич" из Чемпионшипа со счетом 0:6.



Еще более крупную победу в этот вечер одержал "Саутгемптон", в составе которого дублем отметился арендованный у "Челси" Армандо Бройя. "Святые" просто уничтожили "Ньюпорт" из Лиги Два — 0:8.



А вот в противостоянии двух представителей Премьер-Лиги, "Ньюкасла" и "Бернли", голов за 90 минут забито не было, поэтому победителя пришлось определять в серии пенальти, и здесь нервы крепче оказались у "регбистов" Шона Дайча.



"Вест Бромвич" — "Арсенал" — 0:6 (0:3)



Голы: Обамеянг 17, 45, 62, Пепе 45, Сака 50, Лакасетт 69.



"Ньюпорт" — "Саутгемптон" — 0:8 (0:3)



Голы: Бройя 9, 57, Телла 25, Уолкер-Питерс 44, Эльюнусси 48, 55, 90, Редмонд 69.



"Ньюкасл" — "Бернли" — 0:0 (0:0) победа "Бернли" по пенальти — 4:3