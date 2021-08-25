Гвардиола собирается уйти из "Сити" в 2023 году
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что покинет "Этихад" через два года и дальше собирается поработать с какой-нибудь сборной.
Гвардиола тренирует "Сити" с 2016 года, и его действующий контракт рассчитан до окончания сезона 2022/23.
Хосеп намекает, что не будет продлевать сотрудничество с "горожанами". При этом 50-летний испанец собирается немного отдохнуть, когда покинет "Этихад".
"Да, моим следующим шагом будет сборная, если это окажется возможным. Сборная — мой следующий шаг".
"После семи лет в "Сити" я должен буду сделать перерыв. Мне нужно будет остановиться и осмотреться, поучившись у других тренеров, а также окончательно решиться ступить на этот путь".
"Я бы хотел тренировать команду для выступления на Чемпионате Европы, Кубке Америке, Чемпионате Мира", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.
25.08.2021 23:00
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в Испанию
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Он в курсе, что в сборную игроков покупать нельзя?
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КОРОЛЬ!!! АПЛ уж точно
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КОРОЛЬ???
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Наконец-то Сити возьмет ЛЧ без него, свершилось.
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Говорите что хотите, но мужик гений. Чувствует, когда пора валить и куда пора идти, что и как говорить и т.д. Моуриньо и в подметки ему не годится.
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Ухехехехехехехехехех
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