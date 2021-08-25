Гвардиола собирается уйти из "Сити" в 2023 году

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что покинет "Этихад" через два года и дальше собирается поработать с какой-нибудь сборной.

Гвардиола тренирует "Сити" с 2016 года, и его действующий контракт рассчитан до окончания сезона 2022/23.

Хосеп намекает, что не будет продлевать сотрудничество с "горожанами". При этом 50-летний испанец собирается немного отдохнуть, когда покинет "Этихад".

"Да, моим следующим шагом будет сборная, если это окажется возможным. Сборная — мой следующий шаг".

"После семи лет в "Сити" я должен буду сделать перерыв. Мне нужно будет остановиться и осмотреться, поучившись у других тренеров, а также окончательно решиться ступить на этот путь".

"Я бы хотел тренировать команду для выступления на Чемпионате Европы, Кубке Америке, Чемпионате Мира", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2021 23:00

Количество просмотров Просмотров: 633

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  1. b84 25.08.2021 23:32 # b84
    в Испанию

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  2. suddenly 25.08.2021 23:26 # suddenly
    Он в курсе, что в сборную игроков покупать нельзя?

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  3. slash-lfc 25.08.2021 23:22 # slash-lfc
    КОРОЛЬ!!! АПЛ уж точно

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  4. true-manc 25.08.2021 23:18 # true-manc
    КОРОЛЬ???

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  5. superglor 25.08.2021 23:13 # superglor
    Наконец-то Сити возьмет ЛЧ без него, свершилось.

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  6. sisyazavr 25.08.2021 23:10 # sisyazavr
    Говорите что хотите, но мужик гений. Чувствует, когда пора валить и куда пора идти, что и как говорить и т.д. Моуриньо и в подметки ему не годится.

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  7. felix-the-cat 25.08.2021 23:05 # felix-the-cat
    Ухехехехехехехехехех

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