Гвардиола собирается уйти из "Сити" в 2023 году

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что покинет "Этихад" через два года и дальше собирается поработать с какой-нибудь сборной.

Гвардиола тренирует "Сити" с 2016 года, и его действующий контракт рассчитан до окончания сезона 2022/23.



Хосеп намекает, что не будет продлевать сотрудничество с "горожанами". При этом 50-летний испанец собирается немного отдохнуть, когда покинет "Этихад".



"Да, моим следующим шагом будет сборная, если это окажется возможным. Сборная — мой следующий шаг".



"После семи лет в "Сити" я должен буду сделать перерыв. Мне нужно будет остановиться и осмотреться, поучившись у других тренеров, а также окончательно решиться ступить на этот путь".



"Я бы хотел тренировать команду для выступления на Чемпионате Европы, Кубке Америке, Чемпионате Мира", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.