Вингер Аарон Леннон вернулся в "Бернли", присоединившись к команде Шона Дайча в статусе свободного агента.

Впервые Леннон оказался в "Бернли" в январе 2018. За два с половиной сезона на "Терф Мур" Аарон сыграл 41 матч в рамках Премьер-Лиги, забив один гол.



Прошлый сезон 34-летний англичанин провел в "Кайсериспоре", который занял 17-е место из 21 в турецкой лиге.



Последнее время Леннон тренировался с "Бернли" и своей формой убедил наставника "бордовых" Шона Дайча предложить ему контракт.