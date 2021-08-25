Аарон Леннон вернулся в "Бернли"
Вингер Аарон Леннон вернулся в "Бернли", присоединившись к команде Шона Дайча в статусе свободного агента.
Впервые Леннон оказался в "Бернли" в январе 2018. За два с половиной сезона на "Терф Мур" Аарон сыграл 41 матч в рамках Премьер-Лиги, забив один гол.
Прошлый сезон 34-летний англичанин провел в "Кайсериспоре", который занял 17-е место из 21 в турецкой лиге.
Последнее время Леннон тренировался с "Бернли" и своей формой убедил наставника "бордовых" Шона Дайча предложить ему контракт.
25.08.2021 22:00
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