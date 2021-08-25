Торрейра арендован "Фиорентиной"

Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра официально перешел в "Фиорентину" на правах аренды с опцией выкупа.

Три года назад Торрейра прибыл в "Арсенал" за 26.5 млн. фунтов из "Сампдории", с тех пор сыграв 89 матчей за "канониров".



Лукас очень неплохо начал свою английскую карьеру, однако затем его игра стала затухать, а на прошлый сезон 25-летний уругваец был отправлен в "Атлетико".



По окончании сезона 2021/22 "Фиорентина" сможет выкупить Торрейру за заранее оговоренную сумму или вернуть Лукаса в Лондон. Goal предполагает, что речь идет о 15 млн. евро (12.8 млн. фунтов).