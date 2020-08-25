Артета рассчитывает на помощь Обамеянга и Лакасетта

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется, что нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лакасетт помогут команде наладить игру.

"Арсенал" начал новый сезон Премьер-Лиги с двух поражений, пропустив четыре гола и ни одного не забив.



В преддверии матча 2-го раунда Кубка Лиги против "Вест Бромвича" в среду вечером Артета порадовался возвращению в строй переболевших коронавирусом Обамеянга и Лакасетта, а также поделился своими ожиданиями от звездных нападающих.



"Это очень хорошая новость, потому что мы по-настоящему нуждались в них. Как я уже говорил прежде, нашу игру во многом определяют действия в своей и чужой штрафных, и эти двое представляют собой наибольшую голевую угрозу".



"Они оба так важны для нас, и они оба способны отправить мяч в сетку. Нам нужно, чтобы они были в своей лучшей форме, и команда должна помочь им с этим".



"Думаю, порой мы чересчур увлекаемся молодостью, талантом и потенциалом. Однако именно опытные игроки — те, кто определяют наш успех и подстегивают всех остальных, а дальше уже молодежь добавляет к этому свое".



"На них лежит такая ответственность, и я надеюсь, когда все игроки выздоровеют, они будут вести нас и проявят себя лидерами", — цитирует Артету Sky Sports.