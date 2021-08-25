"Саутгемптон" купил Лянко
"Саутгемптон" объявил о приобретении центрального защитника "Торино" Лянко.
Ранее этим летом "Саутгемптон" был вынужден продать в "Лестер" Янника Вестергора, у которого оставался один год по контракту.
Как раз заменить Вестергора и будет призван 24-летний Лянко, который заключил со "святыми" контракт до 2025 года.
Бразилец с сербскими корнями выступал за "Торино" после своего перехода из "Сан-Паулу" в 2017 году, а сезон 2018/19 провел за "Болонью" на правах аренды.
"Я вырос в Бразилии, и там другой футбол. Затем я отправился в Италию, где большое внимание уделяют тактике. Я мечтал выступать в Премьер-Лиге и играть в сильный футбол, и английский футбол идеален для меня", — сообщил Лянко.
25.08.2021 18:00
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Тот случай когда купили неплохого игрока за понятные деньги, а не за 80 миллионов фунтов защитника у которого нет никаких трофеев и наград, рассказывая всем какой он крутой.
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будущая легенда лфц
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Что за очередной хихил
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