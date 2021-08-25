"Саутгемптон" купил Лянко

"Саутгемптон" объявил о приобретении центрального защитника "Торино" Лянко.

Ранее этим летом "Саутгемптон" был вынужден продать в "Лестер" Янника Вестергора, у которого оставался один год по контракту.



Как раз заменить Вестергора и будет призван 24-летний Лянко, который заключил со "святыми" контракт до 2025 года.



Бразилец с сербскими корнями выступал за "Торино" после своего перехода из "Сан-Паулу" в 2017 году, а сезон 2018/19 провел за "Болонью" на правах аренды.



"Я вырос в Бразилии, и там другой футбол. Затем я отправился в Италию, где большое внимание уделяют тактике. Я мечтал выступать в Премьер-Лиге и играть в сильный футбол, и английский футбол идеален для меня", — сообщил Лянко.