"Саутгемптон" купил Лянко

Лянко "Саутгемптон" объявил о приобретении центрального защитника "Торино" Лянко.

Ранее этим летом "Саутгемптон" был вынужден продать в "Лестер" Янника Вестергора, у которого оставался один год по контракту.

Как раз заменить Вестергора и будет призван 24-летний Лянко, который заключил со "святыми" контракт до 2025 года.

Бразилец с сербскими корнями выступал за "Торино" после своего перехода из "Сан-Паулу" в 2017 году, а сезон 2018/19 провел за "Болонью" на правах аренды.

"Я вырос в Бразилии, и там другой футбол. Затем я отправился в Италию, где большое внимание уделяют тактике. Я мечтал выступать в Премьер-Лиге и играть в сильный футбол, и английский футбол идеален для меня", — сообщил Лянко.


Метки Лянко, Саутгемптон, Торино, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 25.08.2021 18:50 # frisby
    Тот случай когда купили неплохого игрока за понятные деньги, а не за 80 миллионов фунтов защитника у которого нет никаких трофеев и наград, рассказывая всем какой он крутой.

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  2. monsieurgood 25.08.2021 18:16 # monsieurgood
    будущая легенда лфц

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  3. puhovik-vengera 25.08.2021 18:13 # puhovik-vengera
    Что за очередной хихил

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