Лофтус-Чик стал целью для "Ромы"

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо заинтересован в полузащитнике "Челси" Рубене Лофтус-Чике.

Лишь на прошлой неделе "Рома" купила у "Челси" нападающего Тэмми Абрахэма за 34 миллиона фунтов.



Нынешним летом римляне потратили уже почти 90 млн. фунтов на новых игроков, и это еще не предел — Моуриньо готовит еще один трансферный рейд на свой бывший клуб.



Как сообщает Corriere dello Sport, "Рома" уже сделала запрос насчет доступности Лофтус-Чика, и директор Тиагу Пинту делает все возможное, чтобы Рубен воссоединился с Моуриньо в ближайшие дни.



Ожидается, что "Рома" попытается взять Лофтус-Чика в аренду до конца сезона с опцией выкупа за 13.5 млн. фунтов.



В качестве альтернатив 25-летнему англичанину клуб Серии А рассматривает Миралема Пьянича из "Барселоны" и Дениса Закариа из менхенгладбахской "Боруссии".