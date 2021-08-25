Лофтус-Чик стал целью для "Ромы"
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо заинтересован в полузащитнике "Челси" Рубене Лофтус-Чике.
Лишь на прошлой неделе "Рома" купила у "Челси" нападающего Тэмми Абрахэма за 34 миллиона фунтов.
Нынешним летом римляне потратили уже почти 90 млн. фунтов на новых игроков, и это еще не предел — Моуриньо готовит еще один трансферный рейд на свой бывший клуб.
Как сообщает Corriere dello Sport, "Рома" уже сделала запрос насчет доступности Лофтус-Чика, и директор Тиагу Пинту делает все возможное, чтобы Рубен воссоединился с Моуриньо в ближайшие дни.
Ожидается, что "Рома" попытается взять Лофтус-Чика в аренду до конца сезона с опцией выкупа за 13.5 млн. фунтов.
В качестве альтернатив 25-летнему англичанину клуб Серии А рассматривает Миралема Пьянича из "Барселоны" и Дениса Закариа из менхенгладбахской "Боруссии".
25.08.2021 17:00
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