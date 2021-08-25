УЕФА собирается назвать Жоржиньо Игроком Года

Согласно утечке информации, завтра полузащитник "Челси" Жоржиньо будет назван Игроком Года по версии УЕФА.

Напомним, Жоржиньо вошел в финальный шорт-лист на престижную индивидуальную награду вместе со своим одноклубником Нголо Канте и Кевином Де Брюйне из "Манчестер Сити".



Имя лучшего игрока по итогам сезона 2020/21 будет объявлено в четверг, когда УЕФА проведет в Стамбуле жеребьевку группового этапа Лиги Чемпионов.



Как утверждает итальянское издание Tuttomercatoweb со ссылкой на свои источники в УЕФА, награда достанется 29-летнему Жоржиньо, который вместе с "Челси" выиграл Лигу Чемпионов в прошлом сезоне.



Если сравнивать Жоржиньо и Канте, то преимущество первого в том, что он также выиграл Евро-2020 со сборной Италии, тогда как второй выступил неудачно со сборной Франции на международном турнире этим летом.