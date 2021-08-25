Кейн объявил, что останется в "Тоттенхэме"

Нападающий Харри Кейн внезапно объявил, что не покинет "Тоттенхэм" этим летом.

Кейн открыто заговорил о желании уйти из "Тоттенхэма" еще в концовке прошлого сезона. На протяжении всего лета Харри сватали в "Манчестер Сити".



Ожидалось, что эта сага продлится вплоть до 31 августа, однако сегодня 28-летний капитан сборной Англии присягнул на верность "шпорам".



"Было невероятно увидеть реакцию фанатов "Тоттенхэма" в воскресенье и читать ободряющие сообщения, которые я получал в последние недели".



"Я останусь в "Тоттенхэме" этим летом и буду на 100 процентов сосредоточен на том, чтобы помочь команде достичь успеха", — говорится в заявлении Кейна.