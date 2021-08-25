Кейн объявил, что останется в "Тоттенхэме"

Харри Кейн Нападающий Харри Кейн внезапно объявил, что не покинет "Тоттенхэм" этим летом.

Кейн открыто заговорил о желании уйти из "Тоттенхэма" еще в концовке прошлого сезона. На протяжении всего лета Харри сватали в "Манчестер Сити".

Ожидалось, что эта сага продлится вплоть до 31 августа, однако сегодня 28-летний капитан сборной Англии присягнул на верность "шпорам".

"Было невероятно увидеть реакцию фанатов "Тоттенхэма" в воскресенье и читать ободряющие сообщения, которые я получал в последние недели".

"Я останусь в "Тоттенхэме" этим летом и буду на 100 процентов сосредоточен на том, чтобы помочь команде достичь успеха", — говорится в заявлении Кейна.


Метки Кейн, Манчестер Сити, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2021 15:10

Количество просмотров Просмотров: 1858

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Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 25.08.2021 16:00 # lexa-arsenal
    а помните санчесу личка 500 тыс в неделю, ахххахахаха

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  2. quavo 25.08.2021 15:59 # quavo
    Гоблин ебаный)

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  3. superperez101 25.08.2021 15:57 # superperez101
    райола так то все правильно делает
    залупил цену, не хотите или не потяните - не берите
    никто никого не заставляет

    это рынок, торгуйтесь, если он нужен
    пока холанд самый перспективный игрок в мире, но кто его сможет дальше раскрыть - явно не олег

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  4. true-manc 25.08.2021 15:55 # true-manc
    Я хочу Роналду, братишки

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  5. ray-black 25.08.2021 15:52 # ray-black
    видать из бензоколонки позвонили и дали отбой. надеюсь у Кейна хватит мотивации играть за Тоттенхэм в полную силу, а не быть статистом как Эриксен.

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  6. mancityman 25.08.2021 15:49 # mancityman
    Cristiano, Welcome to Manchester!!!

    (ответить)

  7. mancityman 25.08.2021 15:45 # mancityman
    Молю богов, чтобы сутулая псина - Харикэйн, не перешел к КОРОЛЯМ!!! от 25.08.2021 09:56

    Источник: http://fapl.ru/users/mancityman/

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  8. mancityman 25.08.2021 15:44 # mancityman
    6ля, это лучшая трансферная новость для КОРОЛЕЙ, не даром я молился богам!!!

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  9. irbis85 25.08.2021 15:43 # irbis85
    ну что значит Кристи к горожанам???

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  10. zheka000000 25.08.2021 15:42 # zheka000000
    бля, челик рил куколд какой-то)

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  11. apl-nash 25.08.2021 15:41 # apl-nash
    Молодец Харри, истинный английский джентльмен, не перешёл к голубой бензоколнке-0ЛЧ. Респект!

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  12. bezviz 25.08.2021 15:38 # bezviz
    ну теперь точно сити не конкурент Челси за титул, роналду или мбаппе они не смогут купить, им еще нужно успеть продать своих игроков, причем основу - стерлядь, силва, а это тоже потери и сомнительное усиление получается, чет кажется что Челси никого не заметит в этом сезоне

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  13. slash-lfc 25.08.2021 15:35 # slash-lfc
    Заворачивайте Роналду КОРОЛЯМ!!! Хоть на старости лет поиграет в главном клубе Манчестера и всей Англий

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  14. gandalf 25.08.2021 15:34 # gandalf
    Кеееек спорил с тухлиней что этим летом кейн останется в ттх. Какой же тупой терпинья))

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  15. sellman 25.08.2021 15:31 # sellman
    Всё, что надо знать о Кейне.
    Так и сгниёт бестрофейником. Даже портовые бичи картонный чемпик ухватили, трофей как-ни-как раз в 30 лет.
    А это дно бесхребетное пусть вечно играет в ТТХ

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  16. dwayne 25.08.2021 15:31 # dwayne
    Во дебил!

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  17. thegodfather 25.08.2021 15:29 # thegodfather
    Бестрофейник ипаный)
    В 30 лет он никому не нужен будет, ибо брит ипаный)

    Императоры ухватили Лукаку на пике его физ возможностей. Нигер всегда будет нигером, а этот к 30и сопьется.

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  18. frisby 25.08.2021 15:28 # frisby
    ребза, зовите сруманка - я снова с удовольствием шумно выпуская облако газа испражнюсь ему на тупое лицо жидким калом, после чего он слизывая скажет мне - КОРОЛЬ!!!
    сосите в третий раз с начала сезона унижен опущен и абосран.

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  19. lfcynwa 25.08.2021 15:27 # lfcynwa
    поздравляю болел шпор

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  20. electric 25.08.2021 15:27 # electric
    КОРО... ТУХ!!!

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