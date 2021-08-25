Кейн объявил, что останется в "Тоттенхэме"
Нападающий Харри Кейн внезапно объявил, что не покинет "Тоттенхэм" этим летом.
Кейн открыто заговорил о желании уйти из "Тоттенхэма" еще в концовке прошлого сезона. На протяжении всего лета Харри сватали в "Манчестер Сити".
Ожидалось, что эта сага продлится вплоть до 31 августа, однако сегодня 28-летний капитан сборной Англии присягнул на верность "шпорам".
"Было невероятно увидеть реакцию фанатов "Тоттенхэма" в воскресенье и читать ободряющие сообщения, которые я получал в последние недели".
"Я останусь в "Тоттенхэме" этим летом и буду на 100 процентов сосредоточен на том, чтобы помочь команде достичь успеха", — говорится в заявлении Кейна.
25.08.2021 15:10
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Последние комментарии:
а помните санчесу личка 500 тыс в неделю, ахххахахаха
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Гоблин ебаный)
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райола так то все правильно делает
залупил цену, не хотите или не потяните - не берите
никто никого не заставляет
это рынок, торгуйтесь, если он нужен
пока холанд самый перспективный игрок в мире, но кто его сможет дальше раскрыть - явно не олег
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Я хочу Роналду, братишки
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видать из бензоколонки позвонили и дали отбой. надеюсь у Кейна хватит мотивации играть за Тоттенхэм в полную силу, а не быть статистом как Эриксен.
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Cristiano, Welcome to Manchester!!!
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Молю богов, чтобы сутулая псина - Харикэйн, не перешел к КОРОЛЯМ!!! от 25.08.2021 09:56
Источник: http://fapl.ru/users/mancityman/
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6ля, это лучшая трансферная новость для КОРОЛЕЙ, не даром я молился богам!!!
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ну что значит Кристи к горожанам???
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бля, челик рил куколд какой-то)
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Молодец Харри, истинный английский джентльмен, не перешёл к голубой бензоколнке-0ЛЧ. Респект!
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ну теперь точно сити не конкурент Челси за титул, роналду или мбаппе они не смогут купить, им еще нужно успеть продать своих игроков, причем основу - стерлядь, силва, а это тоже потери и сомнительное усиление получается, чет кажется что Челси никого не заметит в этом сезоне
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Заворачивайте Роналду КОРОЛЯМ!!! Хоть на старости лет поиграет в главном клубе Манчестера и всей Англий
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Кеееек спорил с тухлиней что этим летом кейн останется в ттх. Какой же тупой терпинья))
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Всё, что надо знать о Кейне.
Так и сгниёт бестрофейником. Даже портовые бичи картонный чемпик ухватили, трофей как-ни-как раз в 30 лет.
А это дно бесхребетное пусть вечно играет в ТТХ
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Во дебил!
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Бестрофейник ипаный)
В 30 лет он никому не нужен будет, ибо брит ипаный)
Императоры ухватили Лукаку на пике его физ возможностей. Нигер всегда будет нигером, а этот к 30и сопьется.
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ребза, зовите сруманка - я снова с удовольствием шумно выпуская облако газа испражнюсь ему на тупое лицо жидким калом, после чего он слизывая скажет мне - КОРОЛЬ!!!
сосите в третий раз с начала сезона унижен опущен и абосран.
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поздравляю болел шпор
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КОРО... ТУХ!!!
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