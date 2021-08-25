МЮ сможет купить Сауля или Камавинга, только если кого-нибудь продаст

"Манчестер Юнайтед" не сможет позволить себе Сауля Ньигеса из "Атлетико" или Эдуардо Камавинга из "Ренна", если не избавится от кого-нибудь из имеющихся игроков.

Этим летом "Юнайтед" совершил громкие приобретения в лице Рафаэля Варана и Джейдона Санчо, а вот с продажами у "красных дьяволов" не ладится.



Аксель Туанзебе, Брандон Уильямс, Андреас Перейра, Тахит Чонг и Факундо Пельистри ушли всего лишь в аренду, толком не пополнив трансферный бюджет "Юнайтед".



Как сообщает ESPN, приоритетом "дьяволов" в остатке трансферного окна теперь является укрепление позиции полузащитника, а не правого защитника.



Однако "Юнайтед" сможет позволить себе новичка, только если кого-нибудь продаст — например, Джесси Лингарда, интерес к которому сохраняет "Вест Хэм", или Поля Погба, за которым может вернуться ПСЖ в случае расставания с Килианом Мбаппе.



Говоря о Сауле, "дьяволы" могут попытаться взять его в аренду с обязательством по выкупу, однако "Атлетико" предпочитает сразу продать 26-летнего испанца.