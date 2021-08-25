МЮ сможет купить Сауля или Камавинга, только если кого-нибудь продаст

Сауль Ньигес "Манчестер Юнайтед" не сможет позволить себе Сауля Ньигеса из "Атлетико" или Эдуардо Камавинга из "Ренна", если не избавится от кого-нибудь из имеющихся игроков.

Этим летом "Юнайтед" совершил громкие приобретения в лице Рафаэля Варана и Джейдона Санчо, а вот с продажами у "красных дьяволов" не ладится.

Аксель Туанзебе, Брандон Уильямс, Андреас Перейра, Тахит Чонг и Факундо Пельистри ушли всего лишь в аренду, толком не пополнив трансферный бюджет "Юнайтед".

Как сообщает ESPN, приоритетом "дьяволов" в остатке трансферного окна теперь является укрепление позиции полузащитника, а не правого защитника.

Однако "Юнайтед" сможет позволить себе новичка, только если кого-нибудь продаст — например, Джесси Лингарда, интерес к которому сохраняет "Вест Хэм", или Поля Погба, за которым может вернуться ПСЖ в случае расставания с Килианом Мбаппе.

Говоря о Сауле, "дьяволы" могут попытаться взять его в аренду с обязательством по выкупу, однако "Атлетико" предпочитает сразу продать 26-летнего испанца.


Метки Атлетико, Камавинга, Манчестер Юнайтед, Ньигес, Ренн

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 25.08.2021 15:38 # chelsiukpro
    Сооласитесь что Челси и Марина из лучших менедментов купи-продай!

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  2. frisby 25.08.2021 15:06 # frisby
    ахахаха ))) а неделю назад бестрофейный норвежский куколд кукарекал абсолютно обратное - о том какие мы бахатые и купим кого хотим ибо дохуя шлака продали и потому смогли купить санчо и варана. переобулись как обычно. надо снова тупоголовым фанатам выбегать на старый унитаз вопить что рыжые жыды глейзеры им не покупают больше трофеи.

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  3. mancunia-planet 25.08.2021 15:04 # mancunia-planet
    Так продайте Лингарда, Перрейру, Джонса, Далота, это как минимум. Ибо нахер они не нужны.

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  4. alexomck 25.08.2021 15:03 # alexomck
    Камавинга, пусть ему время потребуется, топовый варик в перспективе.

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