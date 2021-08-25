МЮ сможет купить Сауля или Камавинга, только если кого-нибудь продаст
"Манчестер Юнайтед" не сможет позволить себе Сауля Ньигеса из "Атлетико" или Эдуардо Камавинга из "Ренна", если не избавится от кого-нибудь из имеющихся игроков.
Этим летом "Юнайтед" совершил громкие приобретения в лице Рафаэля Варана и Джейдона Санчо, а вот с продажами у "красных дьяволов" не ладится.
Аксель Туанзебе, Брандон Уильямс, Андреас Перейра, Тахит Чонг и Факундо Пельистри ушли всего лишь в аренду, толком не пополнив трансферный бюджет "Юнайтед".
Как сообщает ESPN, приоритетом "дьяволов" в остатке трансферного окна теперь является укрепление позиции полузащитника, а не правого защитника.
Однако "Юнайтед" сможет позволить себе новичка, только если кого-нибудь продаст — например, Джесси Лингарда, интерес к которому сохраняет "Вест Хэм", или Поля Погба, за которым может вернуться ПСЖ в случае расставания с Килианом Мбаппе.
Говоря о Сауле, "дьяволы" могут попытаться взять его в аренду с обязательством по выкупу, однако "Атлетико" предпочитает сразу продать 26-летнего испанца.
25.08.2021 15:00
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Последние комментарии:
Сооласитесь что Челси и Марина из лучших менедментов купи-продай!
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ахахаха ))) а неделю назад бестрофейный норвежский куколд кукарекал абсолютно обратное - о том какие мы бахатые и купим кого хотим ибо дохуя шлака продали и потому смогли купить санчо и варана. переобулись как обычно. надо снова тупоголовым фанатам выбегать на старый унитаз вопить что рыжые жыды глейзеры им не покупают больше трофеи.
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Так продайте Лингарда, Перрейру, Джонса, Далота, это как минимум. Ибо нахер они не нужны.
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Камавинга, пусть ему время потребуется, топовый варик в перспективе.
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