Уилшир может завершить карьеру
Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир заявил, что задумывается о завершении игровой карьеры.
Проведя время в "Вест Хэме" и "Борнмуте" после ухода из родного "Арсенала" в 2018 году, сейчас Уилшир находится без клуба.
29-летний англичанин устал тренироваться сам по себе и не имеет предложений на руках, что наводит его на мысль повесить бутсы на гвоздь.
"Да, такая мысль часто приходит мне в голову".
"Когда ты в клубе и тренируешься каждый день, то ты, просыпаясь утром и не попадая в стартовый состав или заявку команды, думаешь: "Ладно, я должен хорошо потренироваться сегодня. Я должен показать тренеру, что готов к уикенду". У меня этого нет".
"Поэтому я просыпаюсь с мыслью: "Ладно, я должен где-нибудь потренироваться". Обычно я делаю это сам по себе... Да, в предсезонный период я тренировался с клубом, но теперь это закончилось".
"Я просыпаюсь, тренируюсь сам по себе и ищу мотивацию. И я продолжаю спрашивать себя: зачем я это делаю?"
"Я сказал своему агенту, что не хочу быть в положении, когда я жду и жду, наступает январь, и очередной сезон оказывается потерян для меня".
"Я не становлюсь моложе и не хочу, чтобы было так, как в прошлом году... У меня ощущение, что я словно теряю время даром".
"Мои дети уже в том возрасте, когда все понимают. Особенно Арчи, которому девять. Он разговаривает с мной и спрашивает: "Как насчет МЛС? Почему бы тебе не поиграть в Ла Лиге?"
"И мне сложно объяснить ему. Он скажет: "Как это никакой клуб не хочет тебя?" Я не знаю. Как я объясню ему это?"
"Люди на улице узнают меня. Сложнее всего объяснить им, когда они спрашивают: "Почему бы тебе просто не перейти в какой-нибудь клуб из Англии?" Я лишь говорю: "Никто не хочет меня". Они не могут этого понять", — сообщил Уилшир The Athletic.
25.08.2021 14:00
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Последние комментарии:
Мда, жалко, что всё так сложилось у него. В своё время совсем мелким прилично разрывал топовую Барселону.
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Печальный пример того, как травмы могут не просто испортить карьеру, а по сути лишить тебя ее в самом расцвете сил. А я ведь помню его дебют за "Арсенал" и прекрасные игры в славные времена клуба.
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Уже завершил лет 10 назад.
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