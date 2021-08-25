Уилшир может завершить карьеру

Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир заявил, что задумывается о завершении игровой карьеры.

Проведя время в "Вест Хэме" и "Борнмуте" после ухода из родного "Арсенала" в 2018 году, сейчас Уилшир находится без клуба.



29-летний англичанин устал тренироваться сам по себе и не имеет предложений на руках, что наводит его на мысль повесить бутсы на гвоздь.



"Да, такая мысль часто приходит мне в голову".



"Когда ты в клубе и тренируешься каждый день, то ты, просыпаясь утром и не попадая в стартовый состав или заявку команды, думаешь: "Ладно, я должен хорошо потренироваться сегодня. Я должен показать тренеру, что готов к уикенду". У меня этого нет".



"Поэтому я просыпаюсь с мыслью: "Ладно, я должен где-нибудь потренироваться". Обычно я делаю это сам по себе... Да, в предсезонный период я тренировался с клубом, но теперь это закончилось".



"Я просыпаюсь, тренируюсь сам по себе и ищу мотивацию. И я продолжаю спрашивать себя: зачем я это делаю?"



"Я сказал своему агенту, что не хочу быть в положении, когда я жду и жду, наступает январь, и очередной сезон оказывается потерян для меня".



"Я не становлюсь моложе и не хочу, чтобы было так, как в прошлом году... У меня ощущение, что я словно теряю время даром".



"Мои дети уже в том возрасте, когда все понимают. Особенно Арчи, которому девять. Он разговаривает с мной и спрашивает: "Как насчет МЛС? Почему бы тебе не поиграть в Ла Лиге?"



"И мне сложно объяснить ему. Он скажет: "Как это никакой клуб не хочет тебя?" Я не знаю. Как я объясню ему это?"



"Люди на улице узнают меня. Сложнее всего объяснить им, когда они спрашивают: "Почему бы тебе просто не перейти в какой-нибудь клуб из Англии?" Я лишь говорю: "Никто не хочет меня". Они не могут этого понять", — сообщил Уилшир The Athletic.