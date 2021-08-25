Райола просил у "Челси" зарплату для Холанда в 820 тыс. фунтов в неделю

В ходе переговоров с "Челси" этим летом агент Мино Райола попросил для нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда зарплату в 820 тысяч фунтов в неделю.

Не секрет, что в начале этого трансферного окна целью номер один для "Челси" был Холанд, и "синие" купили Ромелу Лукаку из "Интера" за 97.5 млн. фунтов лишь после того, как не смогли переманить Эрлинга.



Как сообщает Bild, "Челси" действительно вел переговоры с лагерем Холанда, однако Райола затребовал не только астрономическую зарплату для своего клиента, но и комиссионные в 34 млн. фунтов для себя лично.



Таким образом, подписание пятилетнего контракта с Холандом стоило бы "Челси" 275 млн. фунтов — не считая компенсации "Боруссии", которая оценила Холанда этим летом в 150 млн. фунтов.



Bild добавляет, что теперь Холанд, вероятно, задержится в Дортмунде до следующего лета, когда будет доступен для трансфера за фиксированную сумму в 64 млн. фунтов. И тогда претендентом номер один на норвежского бомбардира обещает стать уже "Манчестер Юнайтед".