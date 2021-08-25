Райола просил у "Челси" зарплату для Холанда в 820 тыс. фунтов в неделю
В ходе переговоров с "Челси" этим летом агент Мино Райола попросил для нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда зарплату в 820 тысяч фунтов в неделю.
Не секрет, что в начале этого трансферного окна целью номер один для "Челси" был Холанд, и "синие" купили Ромелу Лукаку из "Интера" за 97.5 млн. фунтов лишь после того, как не смогли переманить Эрлинга.
Как сообщает Bild, "Челси" действительно вел переговоры с лагерем Холанда, однако Райола затребовал не только астрономическую зарплату для своего клиента, но и комиссионные в 34 млн. фунтов для себя лично.
Таким образом, подписание пятилетнего контракта с Холандом стоило бы "Челси" 275 млн. фунтов — не считая компенсации "Боруссии", которая оценила Холанда этим летом в 150 млн. фунтов.
Bild добавляет, что теперь Холанд, вероятно, задержится в Дортмунде до следующего лета, когда будет доступен для трансфера за фиксированную сумму в 64 млн. фунтов. И тогда претендентом номер один на норвежского бомбардира обещает стать уже "Манчестер Юнайтед".
25.08.2021 13:00
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сумашедший жиробас.
Ну зато примет пост у почбы и будет разлагать раздевалку муму изнутри со своей ЗП лям в неделю.
Маринка просто гениально обставила всех
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За 840 тысяч в неделю его Абрамович будет сдавать на ночь лгбэтшне из судейского корпуса.
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От куда такие космические цифры? Накуй не кому не нужен будет... пусть даже 64млн Боруссий а агенту и этому по зарплате скока будет запрос так пиздец чую...
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Райло как МакГрегор в кфс, тащит эту помойку вверх и повышает планку, а то так бы и были нищуками преданными
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Никто таких денег не стоит, особенно этот урод.
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Можно брать в Юнайтед, но тогда остальные додики заноют и станут такую же зп клянчить. Так что пусть лучше в среал идёт
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Райола с катушек съехал
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Ну вот и вся крутость Челси. Как говорил безвиз, Челси кого хочет только о и берёт, просто платит, сколько надо) А оказалось нищеброды, Лукаку купили только на то, что продали.
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Хорошо что ЧЁРНУЮ СМЕРТЬ взяли,а не эту односезонку .Марина как обычно всем провела по губам!
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