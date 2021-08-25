Фердинанд: "Ван де Бек не получит шанса в МЮ"

Донни Ван де Бек Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд уверен, что полузащитник Донни Ван де Бек не получит своего шанса на "Олд Траффорд".

Ван де Бек провалил свой дебютный английский сезон после перехода из "Аякса" за 40 миллионов фунтов. Новая кампания началась для Донни не сильно лучше — он еще не выходил на поле.

Фердинанд не берется назвать это приобретение провальным, но не ожидает, что 24-летний голландец будет играть у Оле Гуннара Сульшера.

"Донни Ван де Бек не получит своего шанса в этой команде, не так ли? Он игрок за 40 миллионов фунтов, но играть не будет".

"Любой приходящий игрок является приобретением Оле. Он заслуживает похвалы за игроков, которые пришли и выступают хорошо, но заслуживает и критики".

"Я не тот, кто думает, что каждое приобретение будет отличным. Ты все равно будешь ошибаться, даже Ферги ошибался. Когда подписываешь так много игроков, ты неизбежно ошибешься с одним-двумя".

"С Ван де Беком ты не знаешь, правильное он приобретение или нет, потому что он не получил своего шанса. В этом и проблема", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Ван де Бек, Манчестер Юнайтед, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2021 12:00

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  1. alexomck 25.08.2021 12:22 # alexomck
    брали на случай ухода Погбы, но негру виднее конечно за ошибки.

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  2. liverpool888 25.08.2021 12:19 # liverpool888
    Это была паническая покупка. Жаль игрока. Его будущее зависит от судьбы Поля Погба. На месте игрока попросил бы аренду на сезон в любой середнячок.

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