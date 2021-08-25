Мерсон: "Арсенал" подписывает игроков, которые никому другому не интересны"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что "Арсенал" вынужден довольствоваться приглашением игроков, которые не вызывают интереса у других клубов.

Этим летом "Арсенал" крупно потратился на трансферном рынке, но игроков вроде Бена Уайта, Мартина Эдегора и Аарона Рамсдейла подписал без конкуренции со стороны других клубов, и это беспокоит Мерсона.



"Если говорить о трансферах, то в чем план "Арсенала"? И кто на самом деле покупает игроков?"



"Если Артета покупает игроков, тогда он под серьезным давлением. Если Эду приглашает этих игроков, а Артете лишь приходится работать с ними, то это другая история".



"Похоже на то, что "Арсенал" подписывает игроков, которые никому другому не интересны. Когда они последний раз определили кого-нибудь, совершив большое приобретение? Прошли годы".



"Например, Мартин Эдегор вернулся в "Реал" после свой аренды и хотел играть за "Реал", а не "Арсенал". Внезапно "Реал" сказал, что он им не нужен, и в результате он возвращается в "Арсенал", зная, что заработает состояние и будет играть каждую неделю".



"Такова ситуация. Когда-то "Арсенал" мог сказать: "У нас большой клуб, и ты не перейдешь к нам, если думаешь валять дурака или у тебя нет других вариантов".



"Когда "Реал" дал понять, что Эдегор может уйти, какие-нибудь другие клубы сражались за него? Нет, только "Арсенал".



"Чем вообще занимается селекционная служба клуба? Каждый игрок на скамейке "Челси" в воскресенье — абсолютно каждый — имел бы место в стартовом составе "Арсенала".



"Почему, например, Данни Ингс не играет за "Арсенал"? Только не говорите, что он недостаточно хорош. Почему игроков вроде Ингса, Эмилиано Буэндиа подписывает "Астон Вилла", а не "Арсенал"? Кто принимает эти решения? Эти игроки должны были быть на радаре у "Арсенала", — пишет Мерсон в своей колонке.