Фердинанд: "Рюдигер стал лучшим защитником Премьер-Лиги при Тухеле"

Антонио Рюдигер Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что главный тренер "Челси" Томас Тухель превратил Антонио Рюдигера в лучшего защитника Премьер-Лиги.

При Фрэнке Лэмпарде, предшественнике Тухеля, будущее Рюдигера в "Челси" находилось под большим вопросом. Антонио не проходил в стартовый состав и задумывался о смене клуба.

Сейчас Рюдигер демонстрирует блестящий футбол, а "синие" делают все возможное, чтобы склонить Антонио к новому контракту. И Фердинад считает, что 28-летний немец определенно заслуживает прибавку к зарплате.

"Фрэнк знает, что такое уважение, и я думаю, он достаточно честен, чтобы признать, что Тухель проделал удивительную работу".

"В то же время, уверен, Фрэнк сидит и думает: "Почему определенные игроки не показывали такого футбола у меня?"

"Фрэнк должен посмотреть на себя, на свой период, на свою манеру работы. Уверен, он сделает все это и поймет, в какой ситуации мог разобраться лучше, с каким игроком мог лучше поладить. Он определит, что было правильно, а что — нет".

"Однако работа Тухеля заслуживает лишь уважения. Посмотрите на Рюдигера — с момента прихода Тухеля он является, пожалуй, лучшим защитником в Премьер-Лиге. Он и Диаш. Он невероятен, он настоящий зверь", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Лэмпард, Рюдигер, Тухель, Фердинанд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2021 10:00

Количество просмотров Просмотров: 2187

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  1. b84 25.08.2021 10:59 # b84
    я все жду когда его удалят

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  2. division 25.08.2021 10:53 # division
    Ну это да. Помнится как все рофлили, когда Челси его покупал, а сейчас вон оно как получилось

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  3. gunnerlove 25.08.2021 10:20 # gunnerlove
    Негр поддержал негра, ничего нового

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  4. sexan 25.08.2021 10:14 # sexan
    Легенда МЮ хуйни не скажет.

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