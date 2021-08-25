Фердинанд: "Рюдигер стал лучшим защитником Премьер-Лиги при Тухеле"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что главный тренер "Челси" Томас Тухель превратил Антонио Рюдигера в лучшего защитника Премьер-Лиги.

При Фрэнке Лэмпарде, предшественнике Тухеля, будущее Рюдигера в "Челси" находилось под большим вопросом. Антонио не проходил в стартовый состав и задумывался о смене клуба.



Сейчас Рюдигер демонстрирует блестящий футбол, а "синие" делают все возможное, чтобы склонить Антонио к новому контракту. И Фердинад считает, что 28-летний немец определенно заслуживает прибавку к зарплате.



"Фрэнк знает, что такое уважение, и я думаю, он достаточно честен, чтобы признать, что Тухель проделал удивительную работу".



"В то же время, уверен, Фрэнк сидит и думает: "Почему определенные игроки не показывали такого футбола у меня?"



"Фрэнк должен посмотреть на себя, на свой период, на свою манеру работы. Уверен, он сделает все это и поймет, в какой ситуации мог разобраться лучше, с каким игроком мог лучше поладить. Он определит, что было правильно, а что — нет".



"Однако работа Тухеля заслуживает лишь уважения. Посмотрите на Рюдигера — с момента прихода Тухеля он является, пожалуй, лучшим защитником в Премьер-Лиге. Он и Диаш. Он невероятен, он настоящий зверь", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.