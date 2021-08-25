Мерсон: "Арсенал" стал середняком Премьер-Лиги"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон выразил мнение, что "Арсенал" превратился в середняка Премьер-Лиги.

Новый сезон Премьер-Лиги "Арсенал" начал с удручающих поражений от "Брентфорда" и "Челси" с общим счетом 0:4.



По мнению Мерсона, в своем нынешнем состоянии "канониры" не в силах тягаться с командами вроде "Челси", однако Пол призывает не спешить с увольнением Микеля Артеты.



"Арсенал" в миллионах миль позади "Челси". Не такие матчи являются хлебом и маслом для "Арсенала", в отличие от выезда к "Брентфорду" неделей ранее. Если бы "Челси" сыграл вничью против "Арсенала", они были бы опустошены. Это факт".



"Это тревожные времена для "Арсенала". У них много проблем, но если анализировать два последних матча, ты приходишь к выводу, что они стали командой из середины таблицы. Неужели до старта сезона вы правда думали, что "Арсенал" финиширует в топ-4?"



"Легко говорить, что нужно избавиться от Микеля Артеты или сменить владельцев, но, во-первых, клуб стоит целое состояние, а, во-вторых, кто возьмется за эту работу? Что-то не наблюдается очереди тренировать "Арсенал". Если ты тренер топ-уровня, ты не захочешь рисковать своей хорошей репутацией".



"Арсенал" все равно должен был побеждать "Брентфорд", но они не должны были побеждать "Челси". Если спроецировать их положение на весь сезон, то пока они недосчитались лишь трех положенных им очков. Это значит они должны победить в матче, где от них не будут ожидать победы".



"Учитывая выезд к "Манчестер Сити" на выходных, фактически сезон начнется для "Арсенала" после международного перерыва. У них были травмы, игроки отсутствовали — давайте дадим им шанс".



"Нельзя увольнять Артету уже после трех матчей, но если они не начнут побеждать соперников вроде "Норвича", "Бернли" и "Брайтона", тогда это беда. Артета знает, как бывает в футболе", — пишет Мерсон в своей колонке.