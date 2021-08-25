Отец Виллиана подтвердил желание сына уйти из "Арсенала"

Виллиан Отец вингера "Арсенала" Виллиана подтвердил, что его сын собирается покинуть лондонский клуб.

На днях стало известно, что "Арсенал" договаривается о досрочном прекращении роскошного контракта Виллиана, чтобы 32-летний бразилец смог уйти свободным агентом в "Коринтианс".

По словам Северино Да Сильвы, его сын захотел уйти после того, как перестал ладить с главным тренером "канониров" Микелем Артетой.

"Поначалу Артета говорил, что хочет обладать им. Говорил, что у него есть проект. Однако эти слова не были подтверждены".

"Когда он играл, то играл хорошо. Но возникли разногласия, и тренер, зная, что он не хочет оставаться, перестал выпускать его", — сообщил Да Сильва SBT Sports.


Метки Арсенал, Артета, Виллиан

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2021 08:00

Количество просмотров Просмотров: 277

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 25.08.2021 08:24 # alexomck
    Когда он играл, то играл хорошо.

    Источник: http://fapl.ru/posts/87908/?c=1

    :))

    ещё его мать самым красивым негритенком в деревне называла, ага:)

    (ответить)

  2. chr1s8rown 25.08.2021 08:15 # chr1s8rown
    Тупой шарлатан 2 как он додумался купить гпенса

    (ответить)

  3. meshuggah 25.08.2021 08:10 # meshuggah
    вуахахах норм пенсы разваливают гг

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: