Отец Виллиана подтвердил желание сына уйти из "Арсенала"

Отец вингера "Арсенала" Виллиана подтвердил, что его сын собирается покинуть лондонский клуб.

На днях стало известно, что "Арсенал" договаривается о досрочном прекращении роскошного контракта Виллиана, чтобы 32-летний бразилец смог уйти свободным агентом в "Коринтианс".



По словам Северино Да Сильвы, его сын захотел уйти после того, как перестал ладить с главным тренером "канониров" Микелем Артетой.



"Поначалу Артета говорил, что хочет обладать им. Говорил, что у него есть проект. Однако эти слова не были подтверждены".



"Когда он играл, то играл хорошо. Но возникли разногласия, и тренер, зная, что он не хочет оставаться, перестал выпускать его", — сообщил Да Сильва SBT Sports.