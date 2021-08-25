Отец Виллиана подтвердил желание сына уйти из "Арсенала"
Отец вингера "Арсенала" Виллиана подтвердил, что его сын собирается покинуть лондонский клуб.
На днях стало известно, что "Арсенал" договаривается о досрочном прекращении роскошного контракта Виллиана, чтобы 32-летний бразилец смог уйти свободным агентом в "Коринтианс".
По словам Северино Да Сильвы, его сын захотел уйти после того, как перестал ладить с главным тренером "канониров" Микелем Артетой.
"Поначалу Артета говорил, что хочет обладать им. Говорил, что у него есть проект. Однако эти слова не были подтверждены".
"Когда он играл, то играл хорошо. Но возникли разногласия, и тренер, зная, что он не хочет оставаться, перестал выпускать его", — сообщил Да Сильва SBT Sports.
25.08.2021 08:00
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Последние комментарии:
Когда он играл, то играл хорошо.
Источник: http://fapl.ru/posts/87908/?c=1
:))
ещё его мать самым красивым негритенком в деревне называла, ага:)
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Тупой шарлатан 2 как он додумался купить гпенса
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вуахахах норм пенсы разваливают гг
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