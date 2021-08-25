Артета: "Наш проект требует времени"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что ему не наладить игру команды в один момент.

На старте нового сезона "Арсенал" оказался лишен целого ряда основных игроков из-за травм и болезней, проиграв оба своих первых матчах.



Артета призывает фанатов поддержать его молодую команду, но заранее предупреждает, что "канонирам" нужно время.



"Я знаю, что фанаты расстроены домашним поражением, и на это должна быть реакция, но наш проект требует времени".



"Вы видели, каких игроков мы пригласили. У нас очень молодой состав, который не может сыграться в один момент. Все мы хотим сделать это как можно скорее, а также мы знаем, что на нас лежит ответственность соперничать с лучшими командами в каждом соревновании, и это никогда не изменится. Мы нуждаемся в поддержке своих фанатов, в этой уверенности и энергии".



"Наша цель — выиграть ближайший матч и выйти в следующий раунд (Кубка Лиги). Мы хотим поскорее поставить на ноги отсутствующих игроков, потому что на выходных нам играть против "Манчестер Сити". Конечно, сейчас команда ранена, но нам нужно поддержать их".



"Им не нужна мотивация. У нас сплоченный коллектив, и мотивация — та вещь, которая им не нужна. Они стараются изо всех сил. Им лишь нужно почувствовать уверенность в себе", — цитирует Артету The Guardian.