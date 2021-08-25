2-й раунд Кубка Лиги. Матчи вторника

Во вторник было сыграно несколько матчей 2-го раунда Кубка Лиги. В борьбу за трофей вступили команды Премьер-Лиги, которые не задействованы в еврокубках.

Из числа представителей Премьер-Лиги этим вечером не повезло только "Кристал Пэлас", который бы бит своим конкурентом по высшему дивизиону "Уотфордом" (1:0).



Также стоит отметить яркие победы "Норвича" и "Астон Виллы" со счетом 6:0 над "Борнмутом" и "Барроу", соответственно.



"Эвертон", "Лидс", "Вулверхэмптон", "Брентфорд" и "Брайтон" тоже вышли в 3-й раунд турнира.



"Барроу" — "Астон Вилла" — 0:6 (0:3)



Голы: Арчер 10, 62, 88, Эль-Гази 24 (пен), 42, Гильберт 75.



"Хаддерсфилд" — "Эвертон" — 1:2 (1:1)



Голы: Лис 45 — Ивоби 26, Таунсенд 79.



"Лидс" — "Крю Александра" — 3:0 (0:0)



Голы: Филлипс 79, Харрисон 85, 90.



"Ноттингем Форест" — "Вулверхэмптон" — 0:4 (0:0)



Голы: Саисс 58, Поденсе 60, Тринкау 86, Гиббс-Уайт 88.



"Норвич" — "Борнмут" — 6:0 (3:0)



Голы: Цолис 12, 66, Маклин 26, Рупп 33, Сарджент 49, 75.



"Брентфорд" — "Форест Грин" — 3:1 (0:1)



Голы: Висса 60, Мбемо 75, Форсс 86 — Эйтчисон 8.



"Кардифф" — "Брайтон" — 0:2 (0:1)



Голы: Модер 9, Зекири 55.



"Уотфорд" — "Кристал Пэлас" — 1:0 (0:0)



Гол: Флетчер 86.



"Олдхэм" — "Аккрингтон" — 0:0 (0:0) победа "Олдхэма" в серии пенальти — 5:4



"Блэкпул" — "Сандерленд" — 2:3 (1:1)



Голы: Лавери 9, Боулер 87 — О'Брайен 12, 57, 90.



"Моркам" — "Престон" — 2:4 (1:2)



Голы: О'Коннор 45, Стоктон 61 — Риис Якобсен 7, 33, Ледсон 64, Ван ден Берг 79.



"Шеффилд Юнайтед" — "Дерби" — 2:1 (0:1)



Голы: Фримен 53, Шарп 76 — Сибли 44.



"Шрюсбери" — "Рочдейл" — 0:2 (0:0)



Голы: Бисли 68 (пен), Кэшмен 77.



"Стоук" — "Донкастер" — 2:0 (1:0)



Голы: Инс 38, Сарридж 48.



"Уиган" — "Болтон" — 0:0 (0:0) победа "Уигана" в серии пенальти — 5:4



"Суонси" — "Плимут" — 4:1 (1:0)



Голы: Уильямс 29, Уиттакер 79, 86, 90 — Ширли 63.



"Бирмингем" — "Фулхэм" — 0:2 (0:1)



Голы: Стансфилд 26, Робинсон 90.



"Джилингем" — "Челтнем" — 1:1 (1:1) победа "Челтнема" в серии пенальти — 5:4



Голы: Оливер 20 — Мэй 24.



"Миллуолл" — "Кембридж" — 3:1 (2:1)



Голы: Мюррей Уоллас 39, 42, Смит 54 — Уильямс 33.



"Нортхэмптон" — "Уимблдон" — 0:1 (0:0)



Гол: Хартиган 90.



КПР — "Оксфорд" — 2:0 (2:0)



Голы: Дики 26, Чемберс-Парильон 40 (авт).



"Стивенэйдж" — "Уикомб" — 2:2 (0:1) победа "Уикомба" в серии пенальти — 5:3



Голы: Лист 50, Рид 77 — Акинфенва 23, Де Барр 90.