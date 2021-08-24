"Челси" продал Угбо в "Генк"

"Челси" продал 22-летнего нападающего Ике Угбо в "Генк". Сделка оценивается в 6 миллионов фунтов.

Угбо является продуктом академии "Челси", но за первую команду "синих" так и не дебютировал.



Ранее в своей карьере Ике направлялся в аренду в "Барнсли", "МК Донс", "Сканторп", "Роду" и "Серкль Брюгге", в конце концов решив разорвать контракт со своим родным клубом насовсем.



Заключив с "Генком" контракт до 2025 года, Угбо принес "Челси" 3 млн. фунтов. Еще столько же предусмотрено в виде бонусов. Кроме того, "синие" заработают 20 процентов с последующей перепродажи англичанина бельгийским клубом.



Как отмечает Goal, этим летом "Челси" заработал уже более 100 млн. фунтов с продаж игроков, чем полностью отбил покупку Ромелу Лукаку у "Интера". И это еще не предел — "синие" близки к расставанию с рядом других игроков, включая Курта Зума и Тино Анджорина, которых хотят "Вест Хэм" и московский "Локомотив", соответственно.