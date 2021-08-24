Клубы Премьер-Лиги не отпустят своих игроков в страны из "красного списка"
Клубы Премьер-Лиги единодушно согласились не отпускать своих игроков на матчи сборных в страны, находящиеся в "красном списке" из-за угрозы коронавируса.
Напомним, накануне стало известно, что "Ливерпуль" блокирует поездку своего нападающего Мохамеда Салаха в сборную Египта.
С этой проблемой столкнулись и другие клубы Премьер-Лиги, игрокам которых потребовался бы 10-дневный карантин по возвращении в Великобританию из стран "красного списка".
Сегодня клубы Премьер-Лиги провели экстренное совещание по этому поводу, согласившись не отпускать таких игроков во время международного перерыва в сентябре.
Как сообщает BBC, это решение затронет около 60 футболистов из 19 клубов.
24.08.2021 21:00
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