"Тоттенхэм" согласовал покупку Сарра и хочет Ауара
"Тоттенхэм" согласовал трансфер полузащитника "Метца" Пап Матара Сарра, а также заинтересован в приобретении плеймейкера "Лиона" Уссема Ауара.
Как сообщает Sky Sports, сегодня Пап Матар проходит медобследование на базе "Тоттенхэма", после чего подпишет шестилетний контракт и на правах аренды вернется в "Метц" на остаток сезона 2021/22.
18-летний сенегалец, забивший четыре гола в своих 25 матчах за "Метц", обойдется "шпорам" примерно в 14.6 млн. фунтов плюс бонусы.
Еще одной целью "Тоттенхэма" в Лиге 1 является Ауар. Лондонский клуб уже провел неофициальные переговоры с представителями 23-летнего игрока сборной Франции.
Уссем испытывает сомнения насчет "шпор", потому что хочет выступать в Лиге Чемпионов и понимает, что следующим летом, когда от его контракта останется 12 месяцев, у него будет больше вариантов продолжения карьеры.
24.08.2021 20:00
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Сарр через года 3-4 уйдет на повышение, збс трансфер
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