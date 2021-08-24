"Тоттенхэм" согласовал покупку Сарра и хочет Ауара

"Тоттенхэм" согласовал трансфер полузащитника "Метца" Пап Матара Сарра, а также заинтересован в приобретении плеймейкера "Лиона" Уссема Ауара.

Как сообщает Sky Sports, сегодня Пап Матар проходит медобследование на базе "Тоттенхэма", после чего подпишет шестилетний контракт и на правах аренды вернется в "Метц" на остаток сезона 2021/22.



18-летний сенегалец, забивший четыре гола в своих 25 матчах за "Метц", обойдется "шпорам" примерно в 14.6 млн. фунтов плюс бонусы.



Еще одной целью "Тоттенхэма" в Лиге 1 является Ауар. Лондонский клуб уже провел неофициальные переговоры с представителями 23-летнего игрока сборной Франции.



Уссем испытывает сомнения насчет "шпор", потому что хочет выступать в Лиге Чемпионов и понимает, что следующим летом, когда от его контракта останется 12 месяцев, у него будет больше вариантов продолжения карьеры.